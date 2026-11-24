Bis zum Jahr 2051 wird die Bevölkerung in Vorarlberg laut einer aktuellen Prognose um 1,7 Prozent wachsen. Demnach wird der Höchststand 2043 erreicht, danach sinkt die Einwohnerzahl leicht. Gleichzeitig verändert sich die Altersstruktur massiv: Das Ländle wird zusehends ergrauen.
Die Österreichische Raumordnungskonferenz (ÖROK) hat am Mittwoch eine aktuelle Bevölkerungsprognose präsentiert. Demnach steigt die Einwohnerzahl in Vorarlberg bis zum Jahr 2051 um 1,7 Prozent. Es werden dann 419.370 Menschen im Bundesland leben – zu Beginn des laufenden Jahres waren es 412.307. Den absoluten Bevölkerungshöhepunkt erreicht Vorarlberg voraussichtlich im Jahr 2043 mit exakt 420.758 Einwohnern. Dass die Bevölkerung in den kommenden Jahren weiter wachsen dürfte, ist ausschließlich der Zuwanderung geschuldet.
Dornbirn wächst, Bludenz schrumpft
Innerhalb des Landes werden sich die Regionen wohl sehr unterschiedlich entwickeln. Für den Bezirk Dornbirn ist ein Zuwachs von 6,2 Prozent auf 100.511 Einwohner prognostiziert. Auch Feldkirch soll um 1,7 Prozent auf 115.569 Personen wachsen, für den Bezirk Bregenz wurde ein Bevölkerungswachstum von 0,6 Prozent errechnet. Als einziger Bezirk wird aller Voraussicht nach Bludenz schrumpfen – und zwar um immerhin 2,4 Prozent.
Viel mehr Menschen im Pensionsalter
Was jedenfalls so gut wie fix ist: Die Altersstruktur der Gesellschaft wird sich in den nächsten Jahrzehnten massiv verändern. Vorarlberg hat mit 20,8 Prozent derzeit noch den höchsten Anteil an Kindern und Jugendlichen in Österreich. Bis 2051 könnte dieser Wert jedoch auf 17,5 Prozent sinken. Auch die wichtige Gruppe der Erwerbsfähigen zwischen 20 und 64 Jahren dürfte spürbar schrumpfen. Gleichzeitig steigt die Zahl der Über-64-Jährigen unaufhörlich: Im Jahr 2051 wird über ein Viertel der Bevölkerung im Pensionsalter sein.
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