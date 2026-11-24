Viel mehr Menschen im Pensionsalter

Was jedenfalls so gut wie fix ist: Die Altersstruktur der Gesellschaft wird sich in den nächsten Jahrzehnten massiv verändern. Vorarlberg hat mit 20,8 Prozent derzeit noch den höchsten Anteil an Kindern und Jugendlichen in Österreich. Bis 2051 könnte dieser Wert jedoch auf 17,5 Prozent sinken. Auch die wichtige Gruppe der Erwerbsfähigen zwischen 20 und 64 Jahren dürfte spürbar schrumpfen. Gleichzeitig steigt die Zahl der Über-64-Jährigen unaufhörlich: Im Jahr 2051 wird über ein Viertel der Bevölkerung im Pensionsalter sein.