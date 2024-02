Glänzendes Europacup-Debüt von Moritz Zudrell

Zudrell ging mit der hohen Startnummer 61 ins Rennen, die Piste war da schon in ziemlich miesem Zustand. Womit der 18-Jährige aber kaum Probleme hatten - ein Fehler kostete ihn jedoch, als 24. kam er ins Ziel. Mit 1,99 Sekunden Rückstand auf Theodor Braekken (Nor), der das Rennen am Ende auch gewann. „Eine außergewöhnliche Leistung, sich mit dieser hohen Startnummer so zu qualifizieren. Er hat viel Risiko genommen und ist trotz dem Fehler noch gut dabeigeblieben“, staunte auch ÖSV-EC-Trainer Andreas Omminger.