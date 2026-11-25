Brot und Getreide sind für Wasservögel schwer verdaulich und können ihnen schaden. Wasservögel ernähren sich vor allem von Pflanzen und Kleintieren wie Muscheln, die in der Natur meist im Überfluss vorhanden sind. Werden sie regelmäßig gefüttert, verlieren sie ihre natürliche Scheu und suchen seltener selbst nach Nahrung. An Futterstellen sammeln sich zudem oft mehr Tiere, als das Gewässer verträgt. Die Vögel werden gegenüber Artgenossen aggressiver, Krankheiten können sich schneller ausbreiten. Wird auch im Frühjahr und Sommer gefüttert, leiden vor allem Jungvögel: Statt eiweißreicher Nahrung nehmen sie Brot auf, was zu Mangelerscheinungen und Fehlentwicklungen führen kann – viele dieser Tiere verenden dann spätestens im Winter.