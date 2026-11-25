Mit den sinkenden Temperaturen füttern wieder viele Menschen am Bodenseeufer Schwäne, Enten und Blesshühner mit Brot oder Essensresten. Was gut gemeint ist, schadet den Tieren und den Gewässern. Besonders dringlich ist das Problem in Hard, weshalb die Gemeinde in Erinnerung ruft, dass das Füttern freilebender Wasservögel verboten ist.
Brot und Getreide sind für Wasservögel schwer verdaulich und können ihnen schaden. Wasservögel ernähren sich vor allem von Pflanzen und Kleintieren wie Muscheln, die in der Natur meist im Überfluss vorhanden sind. Werden sie regelmäßig gefüttert, verlieren sie ihre natürliche Scheu und suchen seltener selbst nach Nahrung. An Futterstellen sammeln sich zudem oft mehr Tiere, als das Gewässer verträgt. Die Vögel werden gegenüber Artgenossen aggressiver, Krankheiten können sich schneller ausbreiten. Wird auch im Frühjahr und Sommer gefüttert, leiden vor allem Jungvögel: Statt eiweißreicher Nahrung nehmen sie Brot auf, was zu Mangelerscheinungen und Fehlentwicklungen führen kann – viele dieser Tiere verenden dann spätestens im Winter.
Auch das Gewässer leidet
Nicht gefressene Futterreste und der erhöhte Kotanfall belasten zudem das Wasser und fördern Fäulnis und Algenwachstum. Beim Abbau von Brotresten verbrauchen Mikroorganismen viel Sauerstoff, was Fischen und anderen Wasserlebewesen schadet. Außerdem locken Futterreste am Ufer Ratten und andere Kleintiere an.
Appell an die Bevölkerung
„Wer Wasservögel füttert, will ihnen helfen, erreicht aber das Gegenteil“, sagt Mathias Becvar, Umweltbeauftragter der Marktgemeinde Hard. „Die Tiere finden von Natur aus genug Nahrung. Wenn wir sie nicht füttern, bleiben sie gesund und scheu, und unsere Gewässer bleiben sauber. Ich bitte alle Harderinnen und Harder sowie unsere Gäste, das Fütterungsverbot an Dorfbach und in den Häfen einzuhalten und die Vögel einfach aus der Distanz zu beobachten.“
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