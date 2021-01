So lief Jakob Grebers „Weltcupdebüt“ in Schladming

Dennoch ist klar, Greber will in Zukunft nicht nur als Vorläufer bei den Weltcuprennen an den Start gehen. Bis er dort allerdings selbst um Punkte kämpfen darf, wird es aber noch ein wenig dauern. Direkt nach seinem „Weltcupdebüt“ ging es zurück ins Ländle. „Jetzt habe ich eine kurze Pause“, verrät der Head-Pilot. „Dann geht es weiter auf die Reiteralm." Dort stehen für Greber am Wochenende ein FIS-Slalom und ein Riesentorlauf auf dem Programm.