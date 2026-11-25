Eigentlich müssen runde Geburtstage gebührend gefeiert werden. Beim Salzburger Adventsingen blickt man heuer aber sowohl mit einem lachenden, als auch mit einem weinenden Auge auf den 80er. Denn diese Saison wird zugleich die letzte des langjährigen Intendanten Hans Köhl sein: „Mit diesem Jubiläumswerk schließt sich der Kreis meines 27-jährigen Wirkens“. Ein Anliegen war Köhl, dass die Inszenierung diesen Winter an ihren geografischen Ursprungsort, die Stadt Salzburg, zurückkehrt.