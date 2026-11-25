Seit 80 Jahren gibt es das Salzburger Adventsingen mittlerweile. Die Tradition hält man seitdem hoch, zeigt sich aber auch Neuerungen gegenüber offen. So kommen heuer etwa Teile des Bühnenbildes aus dem 3D-Drucker.
Eigentlich müssen runde Geburtstage gebührend gefeiert werden. Beim Salzburger Adventsingen blickt man heuer aber sowohl mit einem lachenden, als auch mit einem weinenden Auge auf den 80er. Denn diese Saison wird zugleich die letzte des langjährigen Intendanten Hans Köhl sein: „Mit diesem Jubiläumswerk schließt sich der Kreis meines 27-jährigen Wirkens“. Ein Anliegen war Köhl, dass die Inszenierung diesen Winter an ihren geografischen Ursprungsort, die Stadt Salzburg, zurückkehrt.
Deshalb hat man die Altstadt kurzerhand als Bühnenbild ins Große Festspielhaus gebaut. Beim Bau der neuen Kulissen spielte neben der traditionellen Handwerkskunst auch erstmals eine neue Technik eine große Rolle: Teile des Bühnenbildes stammen nämlich aus dem 3D-Drucker. Konkret etwa die Tafeln mit Inschriften, die über den Hauseingängen angebracht sind.
Der Moderne hat sich die traditionelle Veranstaltung auch in anderen Aspekten verschrieben. So stehen heuer etwa starke Frauen im Mittelpunkt der Inszenierung. „Wir betonen dabei, dass es bei uns Engelinnen gibt. In der Bibel gibt es bekanntlich nur männliche Engel“, erklärt Intendant Köhl.
In die Hauptrolle der Maria schlüpft auch dieses Mal wieder Eva Maria Schinwald. Johannes Forster übernimmt erneut die Rolle des Josef. Musikalisch werden vier Komponisten, die das Adventsingen in den vergangenen Jahren geprägt haben, neben den volksmusikalischen Klängen in das Werk eingewebt. Los geht es mit der Premiere an diesem Freitag im Großen Festspielhaus.
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