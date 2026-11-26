Nach Missbrauchsfotos wohl auch am Dienst-PC gesucht

Dabei dürfte es sich um mehrere Kinderporno-Dateien handeln. Diese habe der Beamte nach bisherigem Stand der heiklen Ermittlungen offenbar mittels Suchmaschine wohl auch auf dem Dienst-PC angesehen. Die eigenen Kollegen und die Staatsanwaltschaft ermitteln jedenfalls wegen Kindesmissbrauchs bzw. „bildlicher sexualbezogener Darstellungen minderjähriger Personen“.