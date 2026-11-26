Brisante Ermittlungen gegen einen heimischen Gesetzeshüter: Der Top-Beamte wurde nach dem Auffliegen eines dunklen Geheimnisses suspendiert. Es geht um furchtbare Kindesmissbrauchs-Bilder. Die „Krone“ kennt alle Details der schweren Vorwürfe.
Seit mehr als 30 Jahren ist der Beamte im Polizeidienst, hat eine blütenweiße Personalakte und einen tadellosen Ruf unter den Kollegen. Jetzt ist der erfahrene Gesetzeshüter aber seit Tagen wegen eines aufgeflogenen dunklen Geheimnisses Gesprächsthema in burgenländischen Exekutivkreisen.
Das Entsetzen unter den Kollegen ist jedenfalls groß. Denn der Verdacht gegen den Inspektor wiegt schwer: Er soll zwischen Mitte August und zumindest Anfang September widerwärtigste Bilder sexuellen Missbrauchs von Kindern aus dem Internet heruntergeladen haben!
Nach Missbrauchsfotos wohl auch am Dienst-PC gesucht
Dabei dürfte es sich um mehrere Kinderporno-Dateien handeln. Diese habe der Beamte nach bisherigem Stand der heiklen Ermittlungen offenbar mittels Suchmaschine wohl auch auf dem Dienst-PC angesehen. Die eigenen Kollegen und die Staatsanwaltschaft ermitteln jedenfalls wegen Kindesmissbrauchs bzw. „bildlicher sexualbezogener Darstellungen minderjähriger Personen“.
Top-Beamten drohen Haft und Verlust der Pension
Bei einem Prozess drohen dem Top-Polizisten bis zu fünf Jahre Haft. Der Inspektor wurde vorläufig vom Dienst suspendiert. Indes durchsuchte das Landeskriminalamt Burgenland auch das Wohnhaus des Bediensteten. Dabei wurden ebenfalls Bilder sowie Datenträger sichergestellt.
Sollte der Beamte zu einer Freiheitsstrafe von mehr als einem Jahr bedingt bzw. sechs Monaten unbedingt verurteilt werden, erlischt durch den gesetzlichen Amtsverlust auch sein Recht auf den durchaus stattlichen Beamten-Ruhegenuss. Das heißt, er verliert alle Pensionsansprüche.
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