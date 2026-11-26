Es ist das größte privat finanzierte Theaterbauprojekt Österreichs und das seit über 100 Jahren: der neue Musicaltempel im Prater mit 1800 Sitzplätzen. Die endgültige Gebäudehöhe von rund 30 Metern ist bereits erreicht. Auch die letzten Betonarbeiten wurden abgeschlossen. Derzeit werden die Stahlträger für den 1. und den 2. Rang sowie das Dach des Bühnenturms eingehoben. Damit will man laut Betreiber ATG Entertainment spätestens im Jänner 2027 fertig sein.