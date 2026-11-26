Der Bau des neuen Theaters im Prater schreitet weiter zügig voran, die Dachgleiche steht jetzt kurz bevor. Nun gibt es erste Bilder, die Eröffnung ist im Herbst 2027 geplant.
Es ist das größte privat finanzierte Theaterbauprojekt Österreichs und das seit über 100 Jahren: der neue Musicaltempel im Prater mit 1800 Sitzplätzen. Die endgültige Gebäudehöhe von rund 30 Metern ist bereits erreicht. Auch die letzten Betonarbeiten wurden abgeschlossen. Derzeit werden die Stahlträger für den 1. und den 2. Rang sowie das Dach des Bühnenturms eingehoben. Damit will man laut Betreiber ATG Entertainment spätestens im Jänner 2027 fertig sein.
Während des Besuchs der „Krone“ werden im künftigen Foyer gerade die vorgefertigten Holzbauelemente etappenweise angeliefert und montiert. Im „Back-of-House-Bereich“ werden aktuell die Leitungen, Kanäle und technische Anlagen installiert. „Das geht alles sehr schnell und präzise“, erklärt ATG Entertainment Österreich-Chef Matthias Prichzi. Man liege zudem sehr gut im Zeitplan, der ein sehr enger sei. Auch die Kosten von insgesamt 100 (!) Millionen Euro sollen eingehalten werden.
Um die unverwechselbare Atmosphäre der afrikanischen Savanne in den Prater zu holen, laufen auch künstlerisch die Vorbereitungen auf Hochtouren. Pünktlich zum 30-jährigen Jubiläum des Broadway-Originals wird die König-der-Löwen-Produktion nach Wien geholt. Die ersten Auditions und Castings für Solisten und Ensemblemitglieder haben bereits gestartet, um die besten lokalen und internationalen Bühnentalente für die österreichische Produktion zu vereinen.
Tickets für die Vorstellungen sind übrigens bereits buchbar. Die Preise dafür sind durchaus im gehobenen Segment. So kosten Karten mit einem guten Blick um die 179 Euro.
„Die Preisgestaltung orientiert sich am Preisniveau in Wien“, hält ATG Entertainment Österreich-Geschäftsführer Matthias Prichzi dagegen. Der Vorverkauf sei gut angelaufen. Am 18. November 2027 soll hier dann die große Gala-Premiere des Disney-Klassikers über die Bühne gehen.
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