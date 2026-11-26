Radfahren, heißt es, verlerne man nie. Ähnlich ergeht es Madeleine Egle bei ihrem Comeback nach einer 20-monatigen Doping-Sperre. „Es fühlt sich nicht so an, als wäre ich eine ganze Saison weg gewesen. Ich habe schon Winter gehabt, in denen ich mich am Anfang härter getan habe“, sagte die 28-jährige Tirolerin vor dem Weltcup-Auftakt am Wochenende in Winterberg.