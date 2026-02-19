LWK-Präsident Moosbrugger nimmt Biber ins Visier

„Keine Ahnung von Landwirtschaft“

Als drittes Handlungsfeld hatte Wallner die Themen Wettbewerbsfähigkeit und Bürokratieabbau ausgemacht – und dazu hatte Josef Moosbrugger einiges zu sagen. Der Dornbirner Landwirt drehte, nachdem das Pressegespräch zunächst ruhig dahingeplätschert war, so richtig auf. „Es braucht wieder mehr Hausverstand und mehr Eigenverantwortung. Die Bauern brauchen keine Aufpasser, die keine Ahnung von Landwirtschaft haben. Sie brauchen auch keine Kontrolleure, die ihnen auf die Finger schauen und die Dinge, über die sie reden, nicht leben“, polterte Moosbrugger. „Am Landwirt goht uf d’Söck, dass er fünf Gutachter für alles brucht!“