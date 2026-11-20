Kopf des Jugendprotests ist Philipp Jölli aus Gratkorn, der bereits für die KPÖ politisch aktiv war. Er sagt: „Wir haben keine Lust mehr, uns gegeneinander ausspielen zu lassen. Wir haben keine Lust mehr, uns einreden zu lassen, dass für unsere Zukunft kein Geld mehr da ist. Es gibt genug Gründe, wütend zu sein!“