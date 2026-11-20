Auch in Graz ging am Freitag die „Gen Z“ auf die Straße. Man demonstrierte gegen Uni-Kürzungen und für Klimaschutz: „Es gibt genug Gründe, wütend zu sein!“ Die Protestaktion mit 150 Teilnehmern verlief friedlich.
„Wir haben die Schnauze voll“, hieß es am Freitagnachmittag in Graz. Etwa 150 Menschen versammelten sich unter dem Motto #GenZregelt am Griesplatz. Der Tenor: Was die Jugend in Frankreich, Portugal oder Deutschland bewegt, ist auch hierzulande ein Problem.
Die Jugendprotestbewegung ging an diesem Freitag in Österreich das erste Mal in dieser Form auf die Straße. Sie protestierten gegen Uni-Kürzungen und Rüstungsinvestitionen und für Maßnahmen gegen die Klimakrise. Während es in Wien zu Ausschreitungen kam, verlief die Demo in Graz friedlich.
Kopf des Jugendprotests ist Philipp Jölli aus Gratkorn, der bereits für die KPÖ politisch aktiv war. Er sagt: „Wir haben keine Lust mehr, uns gegeneinander ausspielen zu lassen. Wir haben keine Lust mehr, uns einreden zu lassen, dass für unsere Zukunft kein Geld mehr da ist. Es gibt genug Gründe, wütend zu sein!“
Demo durch den Bezirk Gries
Ausgangspunkt für die Demo war der Griesplatz. Die Route führte vdurch Rösselmühl-, Dreihacken-, Dominikaner-, Vorbeck-, Feuerbach- und Griesgasse. Die Schlusskundgebung fand wieder am Griesplatz statt. Teilnehmer für weitere Demos wurden mobilisiert – auf Plakaten lud man dazu ein, der Telegram-Gruppe beizutreten.
Bereits am Vormittag gab es eine weitere Demo in Graz. Unter dem Titel „Militarisierung Stopp – Stoppung einer Verlängerung der Wehrpflicht“ traf man sich um 10 Uhr am Lendplatz.
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