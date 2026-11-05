Melania Trump schrieb an Selenskyj und Putin

Arachamija bedankte sich ebenfalls bei der Ehefrau des Präsidenten und bat sie, weitere diplomatische Initiativen anzustoßen. Das ist offenbar auch geplant, denn sie sagte, Briefe an den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj und an den russischen Präsidenten Wladimir Putin geschrieben zu haben. Zum Inhalt machte sie keine Angaben. Die Vereinigten Staaten verstehen sich als Vermittler in dem Krieg, der bereits seit mehr als viereinhalb Jahren andauert. Ein Durchbruch konnte bisher nicht erzielt werden. US-Präsident Donald Trump hatte zuletzt mit einer Annäherung an den Kreml für Kritik gesorgt, auch im eigenen Land.