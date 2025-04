Papst Franziskus: Das waren seine letzten Worte

Krankenpfleger kämpfte für Weiterbehandlung

„Danke, dass du mich zurück auf den Platz gebracht hast“: Diese Worte richtete der Papst am Ostersonntag an seinen persönlichen Gesundheitsassistenten Massimiliano Strappetti. Der Krankenpfleger hatte Franziskus nicht nur in früheren Krankheitsphasen begleitet, sondern ihm auch 2021 zur lebensrettenden Operation am Darm geraten. Seit 2022 war er als offizieller medizinischer Begleiter des Papstes Tag und Nacht an seiner Seite, auch während des 38-tägigen Spitalsaufenthalts im römischen Gemelli-Krankenhaus von 14. Februar bis 23. März.