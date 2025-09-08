Vorteilswelt
Liebes-Comeback?

Will Smith & Jada zeigen sich wieder zusammen

Society International
08.09.2025 16:00
So vertraut zeigten sich die Schauspieler schon lange nicht mehr. Feiern sie ein Liebescomeback?
So vertraut zeigten sich die Schauspieler schon lange nicht mehr. Feiern sie ein Liebescomeback?(Bild: PPS/www.PPS.at)

Hollywood horcht auf: Will Smith (56) und Jada Pinkett Smith (53) zeigen sich nach ganzen zehn Monaten wieder gemeinsam in der Öffentlichkeit! Und das ausgerechnet im schicken Soho-Viertel von Malibu – dort, wo Stars und Paparazzi praktisch einander begegnen müssen. 

Die Fotos, die jetzt die Runde machen, könnten glatt aus einem alten Familienalbum stammen: Jada im eleganten beigen Maxi-Dress, dazu Sonnenbrille, Headscarf und Schmuck – ein Look wie aus dem Modekatalog.

Ihr Ehemann? Ganz Gentleman, trug nicht nur sein lässiges Grinsen, sondern auch noch Jadas Designer-Bag von Bottega Veneta.

Monatelang wurden Jada Pinkett Smith und Will Smith nicht mehr miteinander gesehen. Jetzt ...
Monatelang wurden Jada Pinkett Smith und Will Smith nicht mehr miteinander gesehen. Jetzt wirkten sie sehr happy!(Bild: PPS/www.PPS.at)

Was läuft da zwischen den beiden?
Arm in Arm sollen die beiden nach einem Lunch im Promi-Restaurant Nobu Richtung Luxus-Schlitten spaziert sein. Will übernahm selbstverständlich das Steuer seines Lamborghini-SUVs – wie in alten Zeiten.

Doch die Frage bleibt: Was läuft da eigentlich zwischen den beiden? Seit 1997 verheiratet, seit 2016 getrennt, seit Jahren mit offenen Ehe-Gerüchten und Seitensprung-Beichten konfrontiert – und spätestens seit Wills legendärer Oscar-Ohrfeige 2022 ist das Smith-Ehe-Drama weltbekannt.

Harmonie oder PR-Coup – getrennt, vereint, geheimnisvoll
Nun also dieser Auftritt: Harmonie oder PR-Coup? Fakt ist, die beiden verbringen noch immer Zeit miteinander – aber ob das Liebe oder einfach nur alte Gewohnheit ist, weiß niemand.

Will Smith und Jada Pinkett Smith strahlen über das ganze Gesicht, während sie durch Soho Malibu ...
Will Smith und Jada Pinkett Smith strahlen über das ganze Gesicht, während sie durch Soho Malibu schlendern.(Bild: PPS/www.PPS.at)

Klar ist: Selten hat ein Promi-Paar die Öffentlichkeit so verwirrt – und fasziniert. Will und Jada Smith – getrennt, vereint, geheimnisvoll wie nie.

