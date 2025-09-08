Will Smith & Jada zeigen sich wieder zusammen

Hollywood horcht auf: Will Smith (56) und Jada Pinkett Smith (53) zeigen sich nach ganzen zehn Monaten wieder gemeinsam in der Öffentlichkeit! Und das ausgerechnet im schicken Soho-Viertel von Malibu – dort, wo Stars und Paparazzi praktisch einander begegnen müssen.
Die Fotos, die jetzt die Runde machen, könnten glatt aus einem alten Familienalbum stammen: Jada im eleganten beigen Maxi-Dress, dazu Sonnenbrille, Headscarf und Schmuck – ein Look wie aus dem Modekatalog.
Ihr Ehemann? Ganz Gentleman, trug nicht nur sein lässiges Grinsen, sondern auch noch Jadas Designer-Bag von Bottega Veneta.
Was läuft da zwischen den beiden?
Arm in Arm sollen die beiden nach einem Lunch im Promi-Restaurant Nobu Richtung Luxus-Schlitten spaziert sein. Will übernahm selbstverständlich das Steuer seines Lamborghini-SUVs – wie in alten Zeiten.
Doch die Frage bleibt: Was läuft da eigentlich zwischen den beiden? Seit 1997 verheiratet, seit 2016 getrennt, seit Jahren mit offenen Ehe-Gerüchten und Seitensprung-Beichten konfrontiert – und spätestens seit Wills legendärer Oscar-Ohrfeige 2022 ist das Smith-Ehe-Drama weltbekannt.
Harmonie oder PR-Coup – getrennt, vereint, geheimnisvoll
Nun also dieser Auftritt: Harmonie oder PR-Coup? Fakt ist, die beiden verbringen noch immer Zeit miteinander – aber ob das Liebe oder einfach nur alte Gewohnheit ist, weiß niemand.
Klar ist: Selten hat ein Promi-Paar die Öffentlichkeit so verwirrt – und fasziniert. Will und Jada Smith – getrennt, vereint, geheimnisvoll wie nie.
