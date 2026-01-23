Vorteilswelt
Frischer Prinz gesucht

Will Smiths Kult-Fernseh-Villa steht zum Verkauf

Society International
23.01.2026 17:53
Es ist wohl eines der berühmtesten Gebäude der Fernsehgeschichte – liegt aber gar nicht in dem ...
Es ist wohl eines der berühmtesten Gebäude der Fernsehgeschichte – liegt aber gar nicht in dem Ort, in dem die Serie spielt.(Bild: AFP/VALERIE MACON)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Es ist eine Ikone der Fernsehgeschichte – und bald könnte vielleicht bald Ihnen gehören – vorausgesetzt, Sie haben fast 30 Millionen Dollar (ca. 27,5 Mio. Euro) auf dem Konto. Das berühmte Haus aus der Kultserie „Der Prinz von Bel-Air“ wird erstmals seit fast fünf Jahrzehnten wieder verkauft – doch einen kleinen Schönheitsfehler hat der Verkauf: Das Haus liegt gar nicht in Bel-Air, sondern in Brentwood, einem der exklusivsten Viertel von Los Angeles.

0 Kommentare

Die historische Georgian-Colonial-Villa wurde bereits 1937 erbaut und beeindruckt mit sechs Schlafzimmern, 7,5 Bädern und einer Wohnfläche von rund 930 Quadratmetern. Das Eckgrundstück umfasst etwa 3580 Quadratmeter. Laut den Maklern wurde das Haus in den letzten Jahren mehrfach modernisiert und renoviert.

„Sie wählten uns, obwohl es nicht in Bel-Air liegt“
Sasha Rahban, der selbst in dem Haus aufwuchs, erzählt gegenüber US-Medien, dass seine Familie das Anwesen seit 1978 besitzt. „Wir wurden 1990 für eine neue TV-Show angesprochen“, erinnert er sich.

„Sie wählten unser Haus aus, obwohl es nicht in Bel-Air liegt.“ Die Außenaufnahmen der Banks-Familie in der Serie entstanden also hier – während das Innere des Hauses für die Serie auf dem Warner Bros. Set nachgebaut wurde.

Kultstatus lockt auch zahlreiche Fans
In den letzten Jahrzehnten wurde das Haus weltweit bekannt: Fan-Touren und Fotografen machten es zu einem beliebten Anlaufpunkt. Auch heute dient die Fassade noch als Kulisse, aktuell für eine Netflix-Produktion. Rahban ist überzeugt, dass der Kultstatus des Hauses seinen Wert erhöht: „Die Rückmeldungen zeigen, dass viele Menschen von diesem Anwesen fasziniert sind.“

Exklusive Nachbarschaft
Die Umgebung von Brentwood Park ist prominent und exklusiv: Prominente wie Judd Apatow oder der ehemalige Bürgermeister von Los Angeles, Richard Riordan, lebten oder leben in der Nähe.

Nur wenige Blocks entfernt liegt das berüchtigte Anwesen von O.J. Simpson. Für den neuen Eigentümer bedeutet das nicht nur Privatsphäre, sondern auch ein Stück Hollywood-Geschichte direkt vor der Haustür.

