Will Smiths Kult-Fernseh-Villa steht zum Verkauf

Es ist eine Ikone der Fernsehgeschichte – und bald könnte vielleicht bald Ihnen gehören – vorausgesetzt, Sie haben fast 30 Millionen Dollar (ca. 27,5 Mio. Euro) auf dem Konto. Das berühmte Haus aus der Kultserie „Der Prinz von Bel-Air“ wird erstmals seit fast fünf Jahrzehnten wieder verkauft – doch einen kleinen Schönheitsfehler hat der Verkauf: Das Haus liegt gar nicht in Bel-Air, sondern in Brentwood, einem der exklusivsten Viertel von Los Angeles.