Todesstrafe: Papst schickt USA deutliche Botschaft

Heuer wurden in den Vereinigten Staaten bereits 30 Todesurteile vollstreckt. Im vergangenen Jahr waren insgesamt 47 Menschen hingerichtet worden – die höchste Zahl seit 2009. Auch wenn die Unterstützung für die Todesstrafe in den USA zurückgeht, sehen immer noch rund zwei Drittel der Befragten sie als gerechte Strafe für Mörder an. Etwa drei Viertel aller Länder weltweit haben die Todesstrafe per Gesetz oder in der Praxis abgeschafft.