Pelicot will Ex-Mann „irgendwann treffen“

Zehn Jahre sei sie nahezu bewusstlos gewesen, sagte Gisèle Pelicot jetzt. „Ich habe wie in Vollnarkose gelebt über viele Stunden, und ich musste mir dieses Leben zurückerobern.“ Sie könne heute wieder vertrauen und habe „einen wunderbaren Mann kennengelernt“, auch wenn sie nicht gedacht hätte, dass sie sich in ihrem Alter noch einmal verlieben könne. „Man muss sich wirklich auch selbst das Recht verordnen, dass man lieben darf, denn das ist das Schönste im Leben. Ich bin aber auch auf der Hut“, setzte sie auf der Frankfurter Buchmesse nach.