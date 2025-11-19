Drei Jahre Haft nach Überfall auf Drogendealer

Zunächst war es nur ein Verdacht des Opfers, dass es sich bei dem Mann um seinen besten Freund handeln könnte. „Wir kennen uns seit vielen Jahren. Ich kenne seine Figur, weiß wie er sich bewegt. Als er vermummt vor mir stand und ich ihn mit seinem Spitznamen ansprach, reagierte er sofort und ging einen Schritt zurück“, schildert das Opfer den Vorfall. Auch sei er es gewesen, der zielstrebig zum Schrank ging, in dem der Überfallene geraume Zeit davor 200.000 Euro aus einem Wohnungsverkauf deponiert hatte.