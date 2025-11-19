Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Prozess in Feldkirch

Drei Jahre Haft nach Überfall auf Drogendealer

Vorarlberg
19.11.2025 06:06
Der Haupttäter bekannte sich nicht schuldig und versuchte die Schuld einem Kollegen in die ...
Der Haupttäter bekannte sich nicht schuldig und versuchte die Schuld einem Kollegen in die Schuhe zu schieben.(Bild: Chantall Dorn)

Sie kamen zu dritt und überfielen einen Drogendealer in dessen Feldkircher Wohnung. Der 29-jährige Haupttäter wurde am Dienstag am Landesgericht Feldkirch wegen schweren Raubes verurteilt.

0 Kommentare

Am Ende sah es der Senat als erwiesen an, dass der mehrfach einschlägig Vorbestrafte, gemeinsam mit zwei weiteren Tätern, das 38-jährige Opfer vergangenen Juni überfallen hatte. Das Motiv: Man wollte an Bargeld und Drogen kommen. Von sämtlichen Vorwürfen freigesprochen wurde hingegen der Zweitangeklagte. Der 24-Jährige war im Vorfeld von den eigentlichen Tätern schwer belastet worden. Aus Angst vor Repressalien habe er bei der Polizei gelogen, gestand der Zweitangeklagte im Prozess.

Überfall war nicht von Erfolg gekrönt
Zum Fall selbst: Am Abend des 22. Juni klingelten die Täter an der Wohnungstüre des Opfers in Feldkirch. Als der 38-Jährige öffnete, sah er sich drei maskierten Männern gegenüber, die ihn kurz darauf quer durch die Wohnung prügelten und am Ende mit der Geldbörse des Gepeinigten, in der sich Bargeld und Bankomatkarte befanden, die Flucht ergriffen. Der Überfall war jedoch nicht von Erfolg gekrönt, denn noch am selben Abend wurde der 29-jährige Haupttäter bei sich zuhause verhaftet.

Richterin Verena Wackerle verdonnerte der 29-Jährigen zu einer schweren Strafe.
Richterin Verena Wackerle verdonnerte der 29-Jährigen zu einer schweren Strafe.(Bild: Chantall Dorn)

Zunächst war es nur ein Verdacht des Opfers, dass es sich bei dem Mann um seinen besten Freund handeln könnte. „Wir kennen uns seit vielen Jahren. Ich kenne seine Figur, weiß wie er sich bewegt. Als er vermummt vor mir stand und ich ihn mit seinem Spitznamen ansprach, reagierte er sofort und ging einen Schritt zurück“, schildert das Opfer den Vorfall. Auch sei er es gewesen, der zielstrebig zum Schrank ging, in dem der Überfallene geraume Zeit davor 200.000 Euro aus einem Wohnungsverkauf deponiert hatte.

Freispruch für Zweitangeklagten
Pech hatte auch ein weiterer Täter, denn auch ihn hatte das Opfer erkannt, nachdem dem Räuber im Zuge des vorangegangenen Gerangels die Maske verrutscht war. Sein Verfahren steht noch aus. Im Prozess am Dienstag schob der nun angeklagte 29-Jährige die Tat auf diesen. Er selbst habe nichts mit dem Raub zu tun gehabt. Man habe sich davor nur auf einen Joint getroffen, bei dem auch der Zweitangeklagte dabei gewesen sei.

Das Gericht hatte jedoch keinen Zweifel, dass der Verurteilte die Tat begangen hatte. „In eine fremde Wohnung zu stürmen und den Bewohner auszurauben, erfordert eine strenge Strafe“, begründete die vorsitzende Richterin Verena Wackerle das nicht rechtskräftige Urteil von dreieinhalb Jahren Haft. Die Angaben des Zweitangeklagten wertete sie hingegen als glaubwürdig – Freispruch.

Porträt von Chantal Dorn
Chantal Dorn
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Vorarlberg Wetter
Bregenz
-2° / 3°
Symbol wolkig
Bludenz
-3° / 4°
Symbol wolkig
Dornbirn
-2° / 4°
Symbol wolkig
Feldkirch
-2° / 4°
Symbol wolkig

krone.tv

Symbolbild
Mit Messern bewaffnet
D: Polizei schießt gehörlose Zwölfjährige nieder
Archivbild aus dem Jahr 2024: Israelische Soldaten während ihres Gaza-Einsatzes
„Waffenruhe stabil“
Israel erhält wieder deutsche Rüstungsgüter
Die Feuerwehr konnte das Unfallfahrzeug schließlich aus dem „Schwarzen See“ bergen.
Im eiskalten Wasser
Junger Mann ertrinkt nach Unfall in seinem Auto
Der Fall aus Rohrbach sorgte in ganz Österreich für Aufregung.
Erste Konsequenzen
Keine Hilfe für Frau: Spitalsmanager tritt zurück
In diesem Augenblick ahnte schon der Besitzer, dass mit seinem E-Bike etwas nicht stimmt.
Schockmoment
Russisches E-Bike begann in Aufzug zu brennen
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Society International
Die legendären Kessler-Zwillinge starben gemeinsam
217.812 mal gelesen
Die legendären Kessler-Zwillinge sind tot. Die Hintergründe sind noch völlig unklar. 
Innenpolitik
Nur ein Bundesland macht keine neuen Schulden
210.603 mal gelesen
Wer geht beim Schuldenabbau mit bestem Beispiel voran?
Fußball International
„Kein Fairplay!“ Bosnien erhebt Vorwürfe gegen ÖFB
203.689 mal gelesen
Am Dienstag steigt der große WM-Showdown zwischen Österreich und Bosnien in Wien.
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
912 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Fußball International
Nach 28 Jahren: Österreich endlich wieder bei WM!
700 mal kommentiert
Michael Gregoritsch scheint’s kaum fassen zu können: Dank seines Treffers zum 1:1 im ...
Wirtschaft
Wegen EU-Regeln droht uns neue Gaspreis-Explosion!
661 mal kommentiert
Wegen dem EU-Lieferkettengesetz drohen eine Verknappung von Gas in Europa und deutlich höhere ...
Mehr Vorarlberg
Prozess in Feldkirch
Drei Jahre Haft nach Überfall auf Drogendealer
Ins Spital geflogen
Arbeiter von herabfallenden Ästen schwer verletzt
Amann fordert:
„Therapiestation Lukasfeld wieder aufsperren“
Einjährige Pause endet
„Du kannst nur hoffen, dass es wieder besser wird“
Krone Plus Logo
„Hatte noch Gefühle!“
Prozess: Ex-Freundin über ein Jahr lang gestalkt
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf