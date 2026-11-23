Mieteinnahmen der Messe schonen das Stadtbudget

Insgesamt sind für die Ersatzspielstätten in der Messe knapp 12 Millionen Euro budgetiert. Interessant: Auch für eine eigens errichtete Ersatzhalle wäre mit 13 Millionen Euro nicht viel mehr budgetiert gewesen. Bürgermeister Bernhard Auinger (SPÖ) stellt auf „Krone“-Anfrage aber klar: „Die 12 Millionen Euro sind nur der Rahmen, am Ende wird es wohl günstiger werden. Dazu kommen uns die Mieteinnahmen auch als Messe-Miteigentümer zugute.“ Eine Ersatzhalle wäre wohl noch teurer geworden, meint Auinger.