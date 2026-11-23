Während der Bauarbeiten im großen Haus weichen die Salzburger Festspiele an den Stadtrand aus. Der Ausflug kostet 34,8 Millionen Euro. 40 Prozent zahlt die Bundesregierung, je ein Drittel Stadt und Land. Die Stadt hat ihren Anteil jetzt beschlossen.
Lange kämpfte Festspiel-Geschäftsführer Lukas Crepaz für eine eigens errichtete Ausweichhalle für die Zeit der Bauarbeiten im Großen Festspielhaus. Der Politik war dieses Vorhaben zusätzlich zur millionenschweren Sanierung aber zu teuer. Das Kuratorium beschloss deshalb, dass die Festspiele in den Sommern 2029 und 2030 in das Messezentrum und die Salzburgarena ausweichen werden. Jetzt sind auch die finanziellen Details für die Interimsspielstätten bekannt.
Insgesamt schlägt der Ausflug an den Stadtrand mit 34,8 Millionen Euro zu Buche. Bezahlt wird das zu 40 Prozent von der Bundesregierung, je 30 Prozent zahlen Land und Stadt. Der Stadtsenat hat am Montag den städtischen Anteil von exakt 10,138.738 Euro gegen die Stimmen der KPÖ beschlossen.
Hält dieses Budget, ist mit dieser Variante schon eine Einsparung gelungen. Ursprünglich waren für die Ausweichquartiere 38 Millionen Euro budgetiert. Bei der beschlossenen Summe sind die Ausweichquartiere für die Dekorations- und Kostümwerkstätten ebenfalls inbegriffen.
Mieteinnahmen der Messe schonen das Stadtbudget
Insgesamt sind für die Ersatzspielstätten in der Messe knapp 12 Millionen Euro budgetiert. Interessant: Auch für eine eigens errichtete Ersatzhalle wäre mit 13 Millionen Euro nicht viel mehr budgetiert gewesen. Bürgermeister Bernhard Auinger (SPÖ) stellt auf „Krone“-Anfrage aber klar: „Die 12 Millionen Euro sind nur der Rahmen, am Ende wird es wohl günstiger werden. Dazu kommen uns die Mieteinnahmen auch als Messe-Miteigentümer zugute.“ Eine Ersatzhalle wäre wohl noch teurer geworden, meint Auinger.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.