Zwei Angestellte bedroht und Bargeld gefordert hat ein 30-Jähriger am Montagvormittag in einem Supermarkt in der Elisabeth-Vorstadt in Salzburg. Dabei erbeutete er etwa 800 Euro. Weit kam er mit damit allerdings nicht. Die Polizei nahm ihn noch an Ort und Stelle fest.
Dabei dürfte der 30-jährige Salzburger laut Polizei mit einer „Hieb- und Stichwaffe“ in das Geschäft gegangen sein. Im Anschluss versuchte er demnach noch zu flüchten, konnte jedoch festgenommen werden.
Zeugen berichteten der „Krone“, dass der Mann mittellos sein dürfte. Vor Ort habe er geäußert, kein Dach über den Kopf zu haben und ohnehin ins Gefängnis zu wollen.
Die Beute des Salzburgers betrug insgesamt etwa 800 Euro. Er wurde nach der Festnahme in die Justizanstalt Salzburg gebracht.
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