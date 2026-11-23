Seit Anfang September steigen deutlich mehr Salzburger auf Öffis um: Um 26 Prozent mehr Klimatickets wurden verkauft. Damit zeigen auch die Aktionswochen, die seit Anfang September gelten, Wirkung.
Aktuell gilt: Wer ein Klimaticket Salzburg mit Gültigkeitsbeginn bis 31. Dezember erwirbt, kann dieses nach einer Mindestlaufzeit von zwei Monaten ohne zusätzliche Kosten monatlich kündigen. Zudem wurden 20.000 kostenlose Schnuppertickets verteilt.
Die Salzburger können die Öffis somit ohne langfristige Bindung für 33,25 Euro pro Monat nutzen. Senioren und Unter-26-Jährige erhalten das Angebot bereits um 24,92 Euro pro Monat.
Land Salzburg und Verkehrsverbund zogen jetzt Bilanz und freuen sich über 12.016 neue Tickets. Das ist ein Plus von 26 Prozent im Verkauf.
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