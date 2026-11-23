Im Pinzgau gab es noch nie so viele neue Rettungssanitäter: Erstmals wurden in einem Kalenderjahr zwei Kurse angeboten. 30 neue Rotkreuzler haben die Ausbildung abgeschlossen.
13 Teilnehmer stellten sich aktuell der Prüfung. Insgesamt sind es 30 in zwei Kursen. Gegenüber dem Vorjahr ist das eine Verdoppelung der Ausbildungszahlen.
„Dass wir heuer doppelt so viele Absolventen verzeichnen können, ist eine erfreuliche Entwicklung. Wir möchten dieses Ausbildungsangebot auch künftig in dieser Intensität fortsetzen. Der nächste Kurs startet bereits am 5. Dezember“, sagt Gerald Hollaus, Ausbildungsoffizier im Pinzgau.
Die Ausbildung umfasste acht Module sowie einen Praxistag. Zu hundert Stunden Theorie kamen 160 Stunden Praxis im Rettungsdienst.
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