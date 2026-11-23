„Meine Stromrechnungen werden immer teurer“, klagt Sara Schiersner. Die 19-Jährige lebt alleine und will ihren Stromanbieter dringend wechseln. Sie hofft auf einen günstigeren Tarif. Wie Schiersner geht es Tausenden im Land: Seit 2024 wechselten noch nie so viele Salzburger Haushalte ihren Strom- oder Gasanbieter wie in den ersten neun Monaten dieses Jahres. Zum Vergleich: Bis Oktober wählten heuer 8361 Kunden einen neuen Stromlieferanten. Das sind fast doppelt so viele wie noch vor zwei Jahren. 2024 tauschten gerade einmal 4548 Kunden ihren Stromanbieter.