Hohe Rechnungen werden für die Menschen immer mehr zum finanziellen Engpass. Gerade für Energie müssen die Salzburger monatlich tiefer ins Börserl greifen. Die Statistik zeigt: Viele versuchen es deshalb mit einem Anbieterwechsel ...
„Meine Stromrechnungen werden immer teurer“, klagt Sara Schiersner. Die 19-Jährige lebt alleine und will ihren Stromanbieter dringend wechseln. Sie hofft auf einen günstigeren Tarif. Wie Schiersner geht es Tausenden im Land: Seit 2024 wechselten noch nie so viele Salzburger Haushalte ihren Strom- oder Gasanbieter wie in den ersten neun Monaten dieses Jahres. Zum Vergleich: Bis Oktober wählten heuer 8361 Kunden einen neuen Stromlieferanten. Das sind fast doppelt so viele wie noch vor zwei Jahren. 2024 tauschten gerade einmal 4548 Kunden ihren Stromanbieter.
Falsche Heizung: „Kann schnell sehr teuer werden“
Einen anderen Weg ging Robert Eder, wie er der „Krone“ erzählte. Der Salzburger entschied sich bei seinem Hausumbau für ein modernes Heizsystem. „Wenn man nicht die richtige Heizung hat, kann es schnell sehr teuer werden. Deshalb bin ich heute noch froh, dass ich damals auf eine Wärmepumpe umgestiegen bin“, so Eder.
Andere, die diese Möglichkeit nicht haben, müssen auf praktische Ideen zurückgreifen. Wie etwa die besorgte Rezeptionistin Sandra Proniewska: „Ich drehe die Heizung ab, wenn ich in die Arbeit fahre. Die Teuerung spüre ich, habe aber noch nicht über einen Anbieterwechsel nachgedacht“, erzählt die Polin, die in Salzburg lebt.
Ich kriege jährlich immer höhere Abrechnungen für meinen Energieverbrauch. Ich schiebe den Lieferantenwechsel vor mich hin, müsste das aber dringend angehen.
Sarah Schiersner
Bild: Markus Tschepp
Kriege und Krisen zeigen Wirkung bis nach Salzburg
Die globale Energiekrise, ausgelöst durch geopolitische Spannungen und Kriege, schlägt hierzulande voll zu. Neben dem Strom schossen vor allem die Gaspreise in die Höhe. Die Unsicherheit am Markt ist größer denn je.
Im städtischen Gebiet wird oft mit Gas geheizt. Auch da stiegen die Kosten drastisch. Das zeigen auch hier die Zahlen der Anbieterwechsel. Insgesamt wechselten bis Oktober 2026 schon 1185 Salzburger Kunden ihren Gaslieferanten. 2024 erfasste die E-Control noch 643 Wechsel. Innerhalb von zwei Jahren hat sich somit auch diese Zahl mehr als verdoppelt.
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