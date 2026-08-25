Elko König meldet 32 Kündigungen an

Massive wirtschaftliche Probleme

Zwar betonte das Unternehmen schon damals, dass es sich um eine reine Vorsichtsmaßnahme handle, allerdings sind die wirtschaftlichen Probleme seit Langem bekannt. Nach einem Sanierungsverfahren im Jahre 2024 wurde für den verlustreichen Zylinderbereich eine eigene „Fortführungsgesellschaft“ ausgelagert, diese ist im heurigen Frühjahr wie geplant abgewickelt worden, rund 70 Mitarbeitende verloren dadurch ihren Job. Zudem hat das Unternehmen massiv mit der Transformation in der Motorenbranche zu kämpfen, weiters verschärft wird die Lage durch die hohen Produktionskosten in Österreich sowie die diversen globalen Krisen.