Nächstes Metall katapultiert sich auf Rekordkurse

Während Gold und Silber derzeit Anleger in Atem halten, zeigt sich nun ein weiterer Rohstoff von seiner glänzenden Seite: Kupfer. An der Londoner Metallbörse stieg der Preis für das Industriemetall zwischenzeitlich auf Rekordwerte von über 14.400 Dollar (etwa 12.000 Euro) pro Tonne – ein Preissprung, der seit Jahren nicht mehr zu beobachten war. Experten sehen darin keinen kurzfristigen Hype, sondern einen strukturellen Wandel: Kupfer entwickelt sich vom klassischen Industriemetall zum strategischen Schlüsselrohstoff der nächsten Dekade.
Der Grund für den Anstieg ist vielschichtig. Auf der Angebotsseite sorgen Produktionsausfälle, wie jene in der indonesischen Grasberg-Mine, für leere Lager und Knappheit. Gleichzeitig treibt die Nachfrage aus der Energie- und Technologiebranche die Preise nach oben: Kupfer ist unverzichtbar für Elektroautos, Windturbinen, Solarzellen, Stromnetze und zunehmend auch für KI-Rechenzentren. Rohstoffexperten wie Joachim Berlenbach sprechen daher vom „neuen Öl der Energiewende“.
Anleger suchen vermehrt nach greifbaren Werten
Doch nicht nur die Industrie treibt den Preis. Ähnlich wie bei Gold und Silber suchen Anleger in Zeiten geopolitischer Unsicherheiten nach physischen Vermögenswerten. Ein schwacher US-Dollar verstärkt diesen Effekt: Für Investoren außerhalb der USA wird Kupfer dadurch günstiger und attraktiver. Rohstoffanalysten beschreiben Kupfer aktuell als „Zwitter“ – gleichzeitig Industriemetall und Anlageobjekt mit Eigenschaften eines sogenannten sicheren Hafens.
Initialzündung könnte satten Sprung auslösen
Die relative Preisentwicklung im Vergleich zu Silber zeigt zusätzliches Potenzial. Die Kurven von Silber- und Kupfer sind in den vergangenen Monaten deutlich angestiegen, im Vergleich hat Kupfer aber noch viel Potenzial, beim Preisanstieg „aufzuholen“. Analysen bestätigen die Aufwärtstendenz: Nach einer Konsolidierungsphase bewegen sich die Preise in einer Zone zwischen 5,7 und 6,1 US-Dollar pro Pfund – eine Initialzündung könnte den Sprung auf 6,5 bis 7 US-Dollar je Pfund auslösen.
Nachfrage wächst stetig
Langfristig sprechen viele Faktoren für weiter steigende Kurse: Neue Minenprojekte benötigen oft zehn bis 15 Jahre bis zur Produktion, rund 40 Prozent der weltweiten Kupferförderung hängen von Chile und Peru ab, wo Streiks, sinkende Erzgehalte und regulatorische Hürden das Angebot bremsen.
Gleichzeitig wächst die Nachfrage stetig – etwa durch den Ausbau erneuerbarer Energien, der Elektrifizierung des Verkehrs und den Bau von Rechenzentren. Schätzungen großer Bergbauunternehmen gehen davon aus, dass 2035 nur 70 Prozent der erwarteten Kupfernachfrage gedeckt sein werden.
Resultat einer Schieflage
„Während Gold glänzt, arbeitet Kupfer“, bringt Eckhard Schulte von MainSky Asset Management gegenüber NTV die Rolle des Metalls auf den Punkt. Der Preisanstieg sei kein kurzfristiger Spekulationshype, sondern Ausdruck einer langfristigen Angebots-Nachfrage-Schieflage. Kurzfristige Korrekturen seien möglich, langfristig aber dürften die heutigen Preise eher die Untergrenze als das Ende der Fahnenstange markieren.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.