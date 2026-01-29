Nächstes Metall katapultiert sich auf Rekordkurse

Während Gold und Silber derzeit Anleger in Atem halten, zeigt sich nun ein weiterer Rohstoff von seiner glänzenden Seite: Kupfer. An der Londoner Metallbörse stieg der Preis für das Industriemetall zwischenzeitlich auf Rekordwerte von über 14.400 Dollar (etwa 12.000 Euro) pro Tonne – ein Preissprung, der seit Jahren nicht mehr zu beobachten war. Experten sehen darin keinen kurzfristigen Hype, sondern einen strukturellen Wandel: Kupfer entwickelt sich vom klassischen Industriemetall zum strategischen Schlüsselrohstoff der nächsten Dekade.