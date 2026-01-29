Vorteilswelt
Nach Gold und Silber

Nächstes Metall katapultiert sich auf Rekordkurse

Wirtschaft
29.01.2026 21:02
Gold, Silber und – Kupfer. Das Material macht sich rar und trägt nun auch zum Investitionsrausch ...
Gold, Silber und – Kupfer. Das Material macht sich rar und trägt nun auch zum Investitionsrausch um Edelmetalle bei.(Bild: demarco - stock.adobe.com)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Während Gold und Silber derzeit Anleger in Atem halten, zeigt sich nun ein weiterer Rohstoff von seiner glänzenden Seite: Kupfer. An der Londoner Metallbörse stieg der Preis für das Industriemetall zwischenzeitlich auf Rekordwerte von über 14.400 Dollar (etwa 12.000 Euro) pro Tonne – ein Preissprung, der seit Jahren nicht mehr zu beobachten war. Experten sehen darin keinen kurzfristigen Hype, sondern einen strukturellen Wandel: Kupfer entwickelt sich vom klassischen Industriemetall zum strategischen Schlüsselrohstoff der nächsten Dekade.

Der Grund für den Anstieg ist vielschichtig. Auf der Angebotsseite sorgen Produktionsausfälle, wie jene in der indonesischen Grasberg-Mine, für leere Lager und Knappheit. Gleichzeitig treibt die Nachfrage aus der Energie- und Technologiebranche die Preise nach oben: Kupfer ist unverzichtbar für Elektroautos, Windturbinen, Solarzellen, Stromnetze und zunehmend auch für KI-Rechenzentren. Rohstoffexperten wie Joachim Berlenbach sprechen daher vom „neuen Öl der Energiewende“.

Anleger suchen vermehrt nach greifbaren Werten
Doch nicht nur die Industrie treibt den Preis. Ähnlich wie bei Gold und Silber suchen Anleger in Zeiten geopolitischer Unsicherheiten nach physischen Vermögenswerten. Ein schwacher US-Dollar verstärkt diesen Effekt: Für Investoren außerhalb der USA wird Kupfer dadurch günstiger und attraktiver. Rohstoffanalysten beschreiben Kupfer aktuell als „Zwitter“ – gleichzeitig Industriemetall und Anlageobjekt mit Eigenschaften eines sogenannten sicheren Hafens.

Initialzündung könnte satten Sprung auslösen
Die relative Preisentwicklung im Vergleich zu Silber zeigt zusätzliches Potenzial. Die Kurven von Silber- und Kupfer sind in den vergangenen Monaten deutlich angestiegen, im Vergleich hat Kupfer aber noch viel Potenzial, beim Preisanstieg „aufzuholen“. Analysen bestätigen die Aufwärtstendenz: Nach einer Konsolidierungsphase bewegen sich die Preise in einer Zone zwischen 5,7 und 6,1 US-Dollar pro Pfund – eine Initialzündung könnte den Sprung auf 6,5 bis 7 US-Dollar je Pfund auslösen.

Nachfrage wächst stetig
Langfristig sprechen viele Faktoren für weiter steigende Kurse: Neue Minenprojekte benötigen oft zehn bis 15 Jahre bis zur Produktion, rund 40 Prozent der weltweiten Kupferförderung hängen von Chile und Peru ab, wo Streiks, sinkende Erzgehalte und regulatorische Hürden das Angebot bremsen.

Gleichzeitig wächst die Nachfrage stetig – etwa durch den Ausbau erneuerbarer Energien, der Elektrifizierung des Verkehrs und den Bau von Rechenzentren. Schätzungen großer Bergbauunternehmen gehen davon aus, dass 2035 nur 70 Prozent der erwarteten Kupfernachfrage gedeckt sein werden.

Resultat einer Schieflage
„Während Gold glänzt, arbeitet Kupfer“, bringt Eckhard Schulte von MainSky Asset Management gegenüber NTV die Rolle des Metalls auf den Punkt. Der Preisanstieg sei kein kurzfristiger Spekulationshype, sondern Ausdruck einer langfristigen Angebots-Nachfrage-Schieflage. Kurzfristige Korrekturen seien möglich, langfristig aber dürften die heutigen Preise eher die Untergrenze als das Ende der Fahnenstange markieren.

