Amt warnt vor Puma nahe Münchner Flughafen

Woher das Raubtier stammen könnte, ist laut der Polizei noch unklar. Es gebe keine Erkenntnisse über einen Zirkus in der Region. „Es wird vorsorglich um erhöhte Aufmerksamkeit gebeten (...). Nähern Sie sich auf keinen Fall (...). Bitte leinen Sie Hunde auf Spaziergängen an und lassen Sie kleine Kinder nicht unbeaufsichtigt spielen“, teilte das Amt Mittwochmittag mit.



Hier sehen Sie die Warnung des Amts: