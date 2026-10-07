In der Nacht gesichtet
Amt warnt vor Puma nahe Münchner Flughafen
In der Nähe des Münchner Flughafens soll ein frei laufender Puma unterwegs sein. Das Landesratsamt Erding hat die Bevölkerung am Mittwoch gewarnt, da es in der Nacht eine Sichtung gegeben habe.
„Nach erster fachlicher Einschätzung könnte es sich um einen Puma handeln“, sagte eine Sprecherin des Landesratsamts Erding. Von dem Tier gebe es eine Aufnahme, diese könne aber noch nicht veröffentlicht werden, sagte sie. Wer die Raubkatze sehe oder andere Erkenntnisse über den Aufenthaltsort habe, solle sich bei der Polizei in Erding (Bayern) melden.
Zuletzt wurde der Puma im Notzinger Moos in der Gemeinde Oberding gesichtet. Das liegt wenige Kilometer vom Flughafen München entfernt. Ein Jäger machte die Meldung, wie die „Bild“ berichtete.
Woher das Raubtier stammen könnte, ist laut der Polizei noch unklar. Es gebe keine Erkenntnisse über einen Zirkus in der Region. „Es wird vorsorglich um erhöhte Aufmerksamkeit gebeten (...). Nähern Sie sich auf keinen Fall (...). Bitte leinen Sie Hunde auf Spaziergängen an und lassen Sie kleine Kinder nicht unbeaufsichtigt spielen“, teilte das Amt Mittwochmittag mit.
Hier sehen Sie die Warnung des Amts:
Welche weiteren Maßnahmen die Behörden planen und ob eventuell eine Suchaktion ansteht, war zunächst nicht bekannt. Pumas gelten als scheu und meiden den Menschen. Angriffe sind selten, allerdings lebensgefährlich.
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