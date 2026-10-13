Jetzt fließen die EU-Milliarden nach Budapest

Budapest führte neue Transparenzregeln ein

In den vergangenen Monaten habe die neue Regierung erhebliche Fortschritte bei der Wiederherstellung der Rechtsstaatlichkeit und der Rücknahme einiger Entscheidungen der Vorgängerregierung erzielt, sagte der EU-Kommissar für Demokratie, Michael McGrath. „Ein weiteres deutliches Signal dafür, dass Ungarn wieder fest auf dem europäischen Kurs ist“, so McGrath.