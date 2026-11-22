Nestroy: Die österreichischen Theaterpreise werden Sonntag Abend im Wiener Volkstheater vergeben – mit bis zu drei Preisträgern in der neuen Kategorie „Bestes Schauspiel“.
Es bleibt bis zuletzt spannend, wenn am Sonntag zum 27. Mal die österreichischen Theaterpreise vergeben werden. Schauplatz ist wie in den Jahren zuvor das Wiener Volkstheater, wo die Nestroys in insgesamt 15 Kategorien verliehen werden. Wer eine goldene Trophäe bekommt, weiß bis zuletzt nur die achtköpfige Jury. Der Preis für das Lebenswerk steht allerdings bereits jetzt fest: Ihn bekommt – einigermaßen früh – die 68-jährige Schauspielerin Sunnyi Melles.
Neue Kategorie „Schauspiel“
Den Nestroy begleiten seit jeher zahlreiche Sonderbarkeiten, etwa in Sachen Kategorien, wo man beim „Besten Nachwuchs“ Autoren, Kostüme und Regie in einen Topf wirft. In diesem Jahr hat man die Top-Kategorie der Darsteller auf geschlechtsneutral gedreht: Statt „Beste Schauspielerin“ und „Bester Schauspieler“ gibt es nun nur den Preis für das „Beste Schauspiel“.
Diese Zusammenführung, erklärt die Vorsitzende der Nestroy-Jury Alexandra Althoff, „setzt ein starkes Zeichen für Gendergerechtigkeit in unserer Branche. Dank der Möglichkeit, bis zu drei gleichwertige Preise zu vergeben, bleibt die Sichtbarkeit der Bandbreite starker schauspielerischer Leistungen nicht nur gewahrt – wir gewinnen dadurch sogar an Flexibilität, um der tatsächlichen Vielfalt gerecht zu werden.“
Leistung statt Geschlecht
Damit ist es ab sofort möglich, in der Königsklasse bis zu drei Preisträger mit einem Nestroy auszuzeichnen – ganz egal, welchen Geschlechts. 2025 wurden mit Julia Riedler und Nils Arztmann noch dezidiert eine Frau und ein Mann gekürt.
Neben der Jury vergeben auch Theaterbesucher selbst wieder einen Nestroy – und zwar den Publikumspreis. Auf den dürfen diesmal u. a. Stefano Bernardin, Gerti Drassl, Marianne Nentwich, Stefanie Reinsperger oder Verena Scheitz hoffen. Für alle, die nicht live im Volkstheater dabei sein können: ORF III überträgt die erneut von Nadja Bernhard und Peter Fässlacher moderierte Gala ab 21.05 Uhr.
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