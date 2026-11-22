Es bleibt bis zuletzt spannend, wenn am Sonntag zum 27. Mal die österreichischen Theaterpreise vergeben werden. Schauplatz ist wie in den Jahren zuvor das Wiener Volkstheater, wo die Nestroys in insgesamt 15 Kategorien verliehen werden. Wer eine goldene Trophäe bekommt, weiß bis zuletzt nur die achtköpfige Jury. Der Preis für das Lebenswerk steht allerdings bereits jetzt fest: Ihn bekommt – einigermaßen früh – die 68-jährige Schauspielerin Sunnyi Melles.