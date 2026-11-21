“Krone”:Austria, Germany, Denmark, the Netherlands, and Greece are implementing this project as the “Group of Implementers.” Why these five countries in particular?

Gerhard Karner: Denmark is an obvious choice because it has experience. Germany is an important partner for Austria. The Netherlands emerged as a participant during the discussions, and Greece is a country that plays an important role at the external border. We agreed from the start that we would remain in this group for the time being.