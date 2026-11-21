Karner on the Details
Before Signing: Here’s What’s in the Rwanda Pact
Amid significant international media attention, the establishment of a deportation center in Rwanda, East Africa, was announced earlier this week at the Federal Chancellery. Two EU heads of government and ministers from six countries were in attendance. In an interview with the “Krone,” Interior Minister Gerhard Karner now explains the details of the deal, which is set to be finalized in early 2027.
“Krone”:Austria, Germany, Denmark, the Netherlands, and Greece are implementing this project as the “Group of Implementers.” Why these five countries in particular?
Gerhard Karner: Denmark is an obvious choice because it has experience. Germany is an important partner for Austria. The Netherlands emerged as a participant during the discussions, and Greece is a country that plays an important role at the external border. We agreed from the start that we would remain in this group for the time being.
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