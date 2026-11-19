Mit dem bisher größten Gipfeltreffen der sogenannten Koalition der Willigen hat am Donnerstag in Berlin eine Art Gegenveranstaltung zum Dreiergipfel der Präsidenten Wladimir Putin, Donald Trump und Xi Jinping stattgefunden. Der deutsche Regierungschef Friedrich Merz empfing 39 weitere internationale Vertreter, die ihre anhaltende Unterstützung für die Ukraine bekräftigt haben. Österreich war durch seinen Botschafter vertreten.
Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hatte mit Blick auf den Shenzhen-Gipfel vor einem „zweiten Jalta“ gewarnt. Damit meint er die Konferenz von Jalta auf der Schwarzmeer-Halbinsel Krim 1945, bei der die Siegermächte über eine Neugestaltung Europas nach dem Zweiten Weltkrieg entschieden. Selenskyjs Befürchtungen dürften durch den Verlauf des Gipfels der drei Supermächte nicht ausgeräumt sein.
Putin: Kompromissbereitschaft und rote Linie
Putin machte in seiner Rede deutlich, dass aus seiner Sicht Russland, China und der USA als Sieger im Zweiten Weltkrieg eine besondere Verantwortung für die Stabilität in der Welt zukomme. Er sprach dabei auch die Lösung „regionaler Konflikte“ an, darunter den in der Ukraine. Nach dem Gipfel betonte der russische Präsident zwar seine Bereitschaft zu Kompromissen für eine Beendigung der Kämpfe in der Ukraine. Zugleich warf er aber einmal mehr der ukrainischen Führung vor, kein Interesse an einer friedlichen Lösung zu haben.
NATO-Generalsekretär Mark Rutte bezeichnete das Dreiertreffen in Shenzhen zum Auftakt des Berliner Gipfels als „wichtig“. „Man darf nicht vergessen, dass Russland und die USA große Atommächte sind. China ist eine aufstrebende Atommacht“, sagte er. Aus seiner Sicht seien solche Treffen „völlig normal“. „Deshalb mache ich mir überhaupt keine Sorgen“, sagte er. Eine Vormachtstellung der drei Großmächte China, USA und Russland wollen die Europäer unbedingt verhindern. Insofern wird das Treffen in Berlin von einigen Beobachtern auch als „Gegengipfel“ bezeichnet.
Koalition der Willigen hält Militärmanöver ab
Die Koalition der Willigen wurde Anfang 2025 zur Unterstützung der Ukraine gegründet. Heute gehören ihr rund 40 Länder von Japan über Polen bis Kanada an, die der Ukraine Waffen für den Abwehrkampf gegen Russland liefern oder ihr humanitär oder finanziell helfen. Im Dezember 2025 beschloss die Gruppe die Bildung einer multinationalen Truppe zur Absicherung eines möglichen Waffenstillstands zwischen der Ukraine und Russland. Ein erstes Manöver mit rund 2800 Soldaten aus elf Ländern findet derzeit in Polen, im Luftraum über Rumänien und im westlichen Schwarzen Meer unter Beteiligung der Bundeswehr statt.
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