Putin: Kompromissbereitschaft und rote Linie

Putin machte in seiner Rede deutlich, dass aus seiner Sicht Russland, China und der USA als Sieger im Zweiten Weltkrieg eine besondere Verantwortung für die Stabilität in der Welt zukomme. Er sprach dabei auch die Lösung „regionaler Konflikte“ an, darunter den in der Ukraine. Nach dem Gipfel betonte der russische Präsident zwar seine Bereitschaft zu Kompromissen für eine Beendigung der Kämpfe in der Ukraine. Zugleich warf er aber einmal mehr der ukrainischen Führung vor, kein Interesse an einer friedlichen Lösung zu haben.