Beim Gipfeltreffen in China kamen Donald Trump, Wladimir Putin und Xi Jinping zusammen. Große Worte über Frieden und Abrüstung gab es genug, konkrete Ergebnisse allerdings kaum. Während die drei Staatschefs über eine mögliche Friedensordnung sprechen, geht der Krieg in der Ukraine unvermindert weiter. Doch welche Rolle bleibt den europäischen Staaten, wenn die mächtigsten Staatschefs über die Zukunft des Landes verhandeln? Osteuropa-Experte Alexander Dubowy erinnert im krone.tv Interview mit Stefana Madjarov daran, was bei allen diplomatischen Bemühungen nicht vergessen werden darf: „Die Ukraine verteidigt Europa und nicht nur sich selbst.“