Marquez hat die „14“ im Kopf

Marquez will es auf dem Weg zu seinem insgesamt zehnten Titel in der Motorrad-Weltmeisterschaft aber nicht überstürzen und kein allzu großes Risiko eingehen. „In der MotoGP kann alles passieren. Ich habe eine Zahl im Kopf, das ist die 14. Wenn ich in den nächsten beiden Rennwochenenden 14 Punkte hole, dann spielt es keine Rolle, was die anderen machen“, rechnete der 33-Jährige vor.