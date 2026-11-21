Die MotoGP ist in Portimao, Portugal zu Gast. Das Sprintrennen beginnt um 16 Uhr. Wir berichten live, siehe Ticker unten.
Hier der Liveticker:
Hier das Zwischenergebnis:
Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass Motorrad-Superstar Marc Marquez am Wochenende in Portimao seinen achten WM-Titel in der MotoGP vorzeitig fixiert. Der Spanier könnte sich bereits im Sprint am Samstag (16.00 Uhr) die Krone aufsetzen, dafür muss der Ducati-Pilot zwei Punkte mehr einfahren als sein Verfolger Jorge Martin. Sollte das nicht gelingen, wird die WM-Party in Portugal wohl nach dem Grand Prix am Sonntag (14.00 Uhr) folgen.
„Es ist mein erster echter Matchball“, betonte Marquez am Donnerstag. Mit einem Vorsprung von 60 Zählern auf Martin (Aprilia) reiste er von Katar – wo eine WM-Feier vor trister Kulisse im Schatten des Iran-Krieges stattgefunden hatte – nach Portugal. An den verbleibenden zwei Rennwochenenden in Portimao und Valencia gibt es maximal noch 74 Punkte zu holen. Martin ist außerdem zum Siegen verpflichtet, um seinen Landsmann noch ins Wanken zu bringen.
Marquez hat die „14“ im Kopf
Marquez will es auf dem Weg zu seinem insgesamt zehnten Titel in der Motorrad-Weltmeisterschaft aber nicht überstürzen und kein allzu großes Risiko eingehen. „In der MotoGP kann alles passieren. Ich habe eine Zahl im Kopf, das ist die 14. Wenn ich in den nächsten beiden Rennwochenenden 14 Punkte hole, dann spielt es keine Rolle, was die anderen machen“, rechnete der 33-Jährige vor.
Eine Warnung ist Marquez das Schicksal von Rad-Superstar Tadej Pogacar, der Ende August die Vuelta überlegen anführte, stürzte und die Spanien-Rundfahrt wegen eines Schlüsselbeinbruchs beenden musste. „Es schaut so aus, als wäre es schon entschieden, aber das ist es nicht. Wir fahren Rennen, und da kann alles passieren“, sagte der Ausnahmekönner, der in Portugal nur ein Motto hat: „Die Konzentration halten.“
Spekulationen über Marquez-Rücktritt
Angesprochen auf Spekulationen, dass er nach dem Saisonende seine Karriere beenden könnte, reagierte Marquez gelassen. „Ich bin im Moment voll darauf konzentriert, die Weltmeisterschaft abzuschließen“, sagte der Ducati-Werksfahrer, der mit dem achten WM-Titel in der Motorrad-Königsklasse auf Rekordhalter Giacomo Agostini aufschließen könnte. „Dieses Jahr war teilweise ziemlich schwierig“, erinnerte Marquez aber auch an seine Verletzungen (Schulter, Mittelfußknochenbruch), weshalb er zwei Saisonrennen verpasst hatte.
Der Fokus liege nun darauf, den WM-Titel zu fixieren und dann für nächstes Jahr zu arbeiten, betonte Marquez. Zwei Saisonen steht er noch bei Ducati unter Vertrag, ab nächster Saison hat er mit dem derzeitigen KTM-Ass Pedro Acosta (22) einen neuen Teamkollegen an seiner Seite.
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