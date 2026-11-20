„Die Planungsfehler sind gravierend und gefährden die Sicherheit der Fußgänger, Radfahrer und Behinderten. Eine gute und sichere Planung sieht anders aus und die politischen Entscheidungsträger müssen dafür Verantwortung übernehmen“, wettert FPÖ-Bezirksparteiobmann Georg Heinreichsberger gemeinsam mit dem blauen Gemeinderat Klemens Resch bei einem Lokalaugenschein mit der „Krone“.



Verkehrsstadträtin weist Planungsfehler entschieden zurück

Aus dem Büro von Verkehrsstadträtin Ulli Sima (SPÖ) heißt es dazu, dass es keine Überlappung der Bauarbeiten Marxingstraße und Lainzer Straße geben wird. Der notwendige Gleistausch in der Lainzer Straße wird im März 2027 starten, bis dahin werde die Marxingstraße auch wieder für den Verkehr freigegeben. Möglicherweise werde es aber in Teilbereichen – auch witterungsbedingt - noch kleine Nacharbeiten in der Marxingstraße geben, aber erst nach Abschluss der Arbeiten in der Lainzer Straße.