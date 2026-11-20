Die Umgestaltung der Lainzer Straße in Hietzing wirbelt weiterhin viel Staub auf. Bis zu 160 Parkplätze sollen hier bald wegfallen. Die FPÖ geht jetzt auf die ÖVP los
Der Umbau der Lainzer Straße in Hietzing durch die Stadt ist längst beschlossen. Und doch gehen wegen der Neugestaltung der zentralen Verkehrsachse im 13. Bezirk weiterhin die Gemüter hoch.
Rund 2,5 Millionen Euro soll der geplante 600 Meter lange Radweg laut den Freiheitlichen kosten, über 160 Parkplätze dafür für immer verschwinden. Unternehmer warnen vor dem Verlust ihrer Kundschaft. Anrainer kritisieren die wegfallenden Autostellplätze, die schlechte Baukoordination und eine jahrelange Abfolge von Baustellen. Denn: die Bauarbeiten in der Maxingstraße sollen sich bis mindestens Mai 2027 verzögern.
„Die Planungsfehler sind gravierend und gefährden die Sicherheit der Fußgänger, Radfahrer und Behinderten. Eine gute und sichere Planung sieht anders aus und die politischen Entscheidungsträger müssen dafür Verantwortung übernehmen“, wettert FPÖ-Bezirksparteiobmann Georg Heinreichsberger gemeinsam mit dem blauen Gemeinderat Klemens Resch bei einem Lokalaugenschein mit der „Krone“.
Verkehrsstadträtin weist Planungsfehler entschieden zurück
Aus dem Büro von Verkehrsstadträtin Ulli Sima (SPÖ) heißt es dazu, dass es keine Überlappung der Bauarbeiten Marxingstraße und Lainzer Straße geben wird. Der notwendige Gleistausch in der Lainzer Straße wird im März 2027 starten, bis dahin werde die Marxingstraße auch wieder für den Verkehr freigegeben. Möglicherweise werde es aber in Teilbereichen – auch witterungsbedingt - noch kleine Nacharbeiten in der Marxingstraße geben, aber erst nach Abschluss der Arbeiten in der Lainzer Straße.
Resch warnt jetzt gar vor einer zweiten Krottenbachstraße und kritisiert die ÖVP. Diese sprach sich in der Gemeinderatssitzung am 18. November gegen das Projekt aus, stimmte jedoch noch in derselben Sitzung dafür. Im Bezirk stimmten fünf ÖVP-Mandatare dagegen. „Die ÖVP zeigt wieder einmal zwei Gesichter“, so Resch süffisant.
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