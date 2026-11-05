Polizei stoppte maroden Gefahrgut-Transporter

Auf der A9 in der Südsteiermark nahmen Polizisten am Donnerstag den Schwerverkehr genau unter die Lupe. Fazit der Kontrollen: Mehr als 100 Verstöße gegen die Ruhezeiten und zahlreiche Anzeigen wegen erheblicher technischer Mängel – auch bei einem Gefahrguttransport, der nicht mehr weiterfahren durfte.