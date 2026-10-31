Einbruch bei Grazer Juwelier war kein Einzelfall

Nach dem Blitzeinbruch beim bekannten Grazer Juwelier Weikhard in der Nacht auf Freitag (wir haben berichtet) fehlt von den Tätern weiterhin jede Spur. „Auf den Überwachungsvideos sind zwei Personen zu sehen, wir können aber nicht ausschließen, dass im Zuge der Flucht weitere beteiligt waren“, sagt Polizei-Sprecher Sabri Yorgun. Die Einbrecher hatten um drei Uhr in der Nacht eine Auslagenscheibe aufgeschnitten und dann Luxusuhren gestohlen.