Einbruch bei Juwelier in Graz: Luxusuhren erbeutet

In der Nacht auf Freitag kam es mitten am Grazer Hauptplatz zu einem Blitz-Einbruch beim bekannten Juwelier Weikhard. Binnen 90 Sekunden erbeuteten unbekannte Täter hochwertige Armbanduhren und flüchteten.
„Noch unbekannte Täter haben in der Nacht auf Freitag in unser Geschäft auf dem Hauptplatz eingebrochen, indem sie die Scheibe zur Uhrenauslage eingeschlagen haben“, schildert Klaus Weikhard vom gleichnamigen Traditionsjuwelier in bester Lage der „Krone“.
Laut Polizei kam es gegen drei Uhr früh zum Einbruch, der nur rund 90 Sekunden dauerte. „Sie haben gezielt IWC-Uhren gestohlen, alles andere drin gelassen. Dafür wäre aber auch das Zeitfenster von einigen Sekunden, bis die Polizei da war, zu kurz gewesen“, so Weikhard. IWC Uhren seien aktuell sehr begehrt und nachgefragt.
Eine sofort eingeleitete Fahndung im Stadtgebiet blieb laut Polizei vorerst erfolglos. Das Landeskriminalamt übernahm die Ermittlungen. Die genaue Schadenshöhe ist noch nicht bekannt.
Laut Klaus Weikhard handelte es sich um den ersten größeren Einbruch in seinem Geschäft seit zehn Jahren.
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