Der 22 Jahre alte Mann, der ursprünglich aus Afganistan kommt, war bereits länger im Visier der Ermittler. Seit Mai diesen Jahres dürfte er gedealt haben. Im Juli wurde er auf frischer Tat beim Verkauf von 800 Gramm Speed, einer chemischen Partydroge, ertappt. Seitdem sitzt er in der Justizanstalt Klagenfurt. In den nachfolgenden Ermittlungen wurden bislang 25 Abnehmer des 22-Jährigen ausgeforscht und angezeigt.