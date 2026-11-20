Speed, Heroin, Kokain und Cannabis verkaufte ein 22-jähriger Afgane seit Mai 2026 in Klagenfurt. Der Mann wurde nun auf frischer Tat ertappt und festgenommen.
Auch beim Drogenverkauf werden die Methoden immer „jünger“. Immerhin ist der kostenlose Nachrichtendienst „Snapchat“, den der Afgane für seine Deals nutzte, auf ein besonders jugendliches Publikum ausgerichtet. „Neben Speed verkaufte er Kokain, Heroin und Cannabiskraut“, heißt es von Seiten der Polizei.
Der 22 Jahre alte Mann, der ursprünglich aus Afganistan kommt, war bereits länger im Visier der Ermittler. Seit Mai diesen Jahres dürfte er gedealt haben. Im Juli wurde er auf frischer Tat beim Verkauf von 800 Gramm Speed, einer chemischen Partydroge, ertappt. Seitdem sitzt er in der Justizanstalt Klagenfurt. In den nachfolgenden Ermittlungen wurden bislang 25 Abnehmer des 22-Jährigen ausgeforscht und angezeigt.
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