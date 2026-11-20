Der Spittaler NEOS-Gemeinderat Ludwig Gasser reagierte auf den „Krone“-Bericht und fordert erste Maßnahmen. Nun wollen die NEOS in der nächsten Gemeinderatssitzung, die am 9. Dezember stattfindet, einen Antrag mit der Forderung einbringen, einen zusätzlichen Bus zur Ankunftszeit um 7.29 Uhr einzusetzen. „Es kann nicht sein, dass für unsere Kinder keine Lösung gefunden wird. Ein zweiter Bus, der die Kinder sicher in die Schule bringt, muss doch möglich sein. Das müssen wir gemeinsam zusammenbringen“, erklärt Gasser und lädt „alle anderen Fraktionen ein, den Antrag zu unterstützen“.