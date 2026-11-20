In einem überfüllten Bus in Oberkärnten erlitt ein Mädchen einen Kreislaufzusammenbruch: VP und NEOS fordern nun konkrete Maßnahmen!
Die Aufregung um das Schulbus-Dilemma im Bezirk Spittal reißt nicht ab. Wie berichtet, hatte ein Mädchen vergangene Woche während der Fahrt von Spittal bis zur Schule nach Seeboden einen Kreislaufzusammenbruch erlitten. „Der Bus war so überfüllt, dass niemand mehr vor oder zurückkam“, kritisierten Eltern.
Der Missstand ist nichts Neues, schon zu Jahresbeginn ärgerten sich Familien über vollgestopfte Busse. „Muss denn immer erst etwas passieren, bis gehandelt wird?“
Der Spittaler NEOS-Gemeinderat Ludwig Gasser reagierte auf den „Krone“-Bericht und fordert erste Maßnahmen. Nun wollen die NEOS in der nächsten Gemeinderatssitzung, die am 9. Dezember stattfindet, einen Antrag mit der Forderung einbringen, einen zusätzlichen Bus zur Ankunftszeit um 7.29 Uhr einzusetzen. „Es kann nicht sein, dass für unsere Kinder keine Lösung gefunden wird. Ein zweiter Bus, der die Kinder sicher in die Schule bringt, muss doch möglich sein. Das müssen wir gemeinsam zusammenbringen“, erklärt Gasser und lädt „alle anderen Fraktionen ein, den Antrag zu unterstützen“.
Den Unmut der Eltern kann auch VP-Verkehrslandesrat Sebastian Schuschnig nachvollziehen. „Die Argumentation der ÖBB ist für mich dagegen nicht verständlich. Auf alternative Buslinien zu verweisen oder andere Unterrichtszeiten zu fordern, löst das Problem nicht. Ich bin überzeugt davon, dass es Handlungsspielraum gibt, was eine bessere Abstimmung der Verbindungen betrifft.“ Schuschnig hat den Verkehrsverbund Kärnten beauftragt, mit Postbus an konkreten Vorschlägen zu arbeiten: „Diese müssen sich rasch umsetzen lassen. Wir können gemeinsam Verbesserungen realisieren, wenn alle an einem Strang ziehen, anstatt Ausreden zu suchen.“
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