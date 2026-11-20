Manuel Feller hat eine Entscheidung getroffen: Der ÖSV-Star wird am Sonntag beim Slalom in Gurgl nicht an den Start gehen. „Kurz und knackig: Leider geht sich das Rennen nicht aus“, so der Tiroler.
„Vor zwei Wochen sind wir einen Schritt drüber gegangen, da haben wir ein bisschen draufgezahlt“, sagte Feller am Freitag nach dem Training für den zweiten Saison-Slalom der alpinen Ski-Männer im Tiroler Ötztal.
Heine rückt nach
Anstelle des 34-jährigen Tirolers rückt der Kärntner Oscar Heine ins ÖSV-Aufgebot nach.
Feller: „Ich bin nicht bereit“
Er wolle topfit und mit Spaß am Start stehen, betonte Feller, der Gurgl-Sieger von 2023. „Körperlich und skifahrerisch bin ich nicht bereit, um mit der Weltspitze mitzufahren.“
Sein Fokus liege nun auf dem Slalom in drei Wochen in Val d‘Isere. Mit dem Versuch, den Saisonstart doch in Tirol zu wagen, habe er seinem Körper zuletzt sehr viel zugemutet. „Ich mache morgen noch einen Trainingstag und dann eine Woche Skipause“, erzählte Feller. Für ihn heißt das intensives Konditions- und Rehatraining.
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