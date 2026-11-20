Sein Fokus liege nun auf dem Slalom in drei Wochen in Val d‘Isere. Mit dem Versuch, den Saisonstart doch in Tirol zu wagen, habe er seinem Körper zuletzt sehr viel zugemutet. „Ich mache morgen noch einen Trainingstag und dann eine Woche Skipause“, erzählte Feller. Für ihn heißt das intensives Konditions- und Rehatraining.