Die Landesverkehrsabteilung hat in der Nacht auf Freitag erneut Kontrollen unter dem Titel „Alkohol am Steuer“ durchgeführt. Erneut gab es Hunderte Strafzettel und einige Führerschein-Abnahmen.
So oft auch kontrolliert wird, irgendwie lernen manche Kärntnerinnen und Kärntner nichts dazu. Auch beim jüngsten Alkoholschwerpunkt waren 15 Lenker alkoholisiert unterwegs, weitere vier mussten ihren Schein wegen Drogeneinflusses abgeben.
Neun Fahrzeuglenker haben einen Alkotest verweigert, 18 hatten getrunken, lagen aber unter dem Grenzwert einer schweren Strafe.
Nach dem Kraftfahrzeuggesetrz und der Straßenverkehrsordnung wurden 235 bzw. 107 Übertretungen angezeigt.
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