Topmodel Kendall Jenner zeigt BH und Bauchmuskeln

Für ein Mitglied des Kardashian-Clans gilt das schon als verhüllt. Dennoch schwärmen die Fans jetzt über Kendall Jenners neues Shooting für Intimissimi. Die 30-Jährige zeigt nämlich ihre durchtrainierte Figur, während sie Stücke der „Ultralight with Cashmere“-Kollektion modelt.
Ganz ohne Sex-Appeal ging es für die italienische Fashionmarke, die für ihre Dessous berühmt ist, natürlich auch nicht. Auf einem der Bilder lächelte Jenner in die Kamera, während sie ihr Kaschmir-Top anhebt und den Blick auf ihren BH freigibt.
Topmodel verführt in Kaschmir-Wäsche
Im nächsten Schnappschuss zieht sie ihr Top mit verführerischen Grinsen über den Kopf und präsentiert ihren entblößten Bauch. Auf einem dritten Bild sitzt sie auf dem Boden und schaut unschuldig über ihre rechte Schulter in die Kamera.
Die Bilder und ein kurzer Werbeclip wurden am Mittwoch sowohl auf Jenners Instagram-Seite als auch auf dem Account von Intimissimi veröffentlicht.
Hier können Sie sich den neuen Clip von Intimissimi mit Kendall Jenner anschauen:
Kendall liebt Intimissimi-Wäsche
„Ich greife, ehrlich gesagt, immer wieder zu Ultralight with Cashmere – mittlerweile eher aus Gewohnheit als aus einem anderen Grund“, schrieb Kendall zu den Werbebildern.
Und weiter: „Es ist bequem, passt zu allem und gehört inzwischen zu den Kleidungsstücken, nach denen ich ganz selbstverständlich greife, ohne lange darüber nachzudenken.“
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