Kendall Jenner packt über Sex mit Delevingne aus

Lange nicht vollständig gefühlt

Die 33-Jährige, die mit der Musikerin Minke zusammen ist und früher unter anderem Beziehungen mit St. Vincent, Amber Heard und Ashley Benson führte, sagte, es habe gedauert, bis sie ihre Sexualität verstanden habe. „Es ist schwierig, homosexuell zu sein. Ich glaube, der menschliche Instinkt besteht darin, den leichteren Weg zu wählen. Aber man kann nicht gegen das ankämpfen, was man ist“, erklärte sie. Zudem habe sie sich lange nicht vollständig verstanden gefühlt. Gerade von heterosexuellen Menschen, die ihr nahestünden, wünsche sie sich mehr Verständnis für ihre Erfahrungen.