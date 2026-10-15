Kendall Jenner packt über Sex mit Delevingne aus

Reality-Star Kendall Jenner hat sich erstmals zu den langjährigen Spekulationen über eine mögliche Liebesbeziehung mit Model-Kollegin Cara Delevingne geäußert. Seit Jahren fragen sich Fans, wie die beiden Laufstegschönheiten zueinander stehen!
Das Model stellte aber klar ein für alle mal klar, dass zwischen den beiden nie mehr als Freundschaft gewesen sei. Gleichzeitig räumte sie aber doch ein, dass sie die Vorstellung, mit einer Frau zusammen zu sein, durchaus reizvoll finde.
„Leute glauben, dass ich lesbisch bin“
In der neuen Folge der Realityserie „The Kardashians“ sprach die 30-Jährige offen über die Gerüchte, die sie und ihre Modelkollegin seit Jahren begleiten.„Wir sollten das einmal klarstellen. Das liegt an der Liebe, die wir füreinander empfinden. Die Leute glauben bis heute, dass ich lesbisch bin. Das bin ich nicht“, erklärte Kendall.
„Hätte nichts dagegen“
Zwar fühle sie sich nicht zu Frauen hingezogen, grundsätzlich ausschließen wolle sie Erfahrungen mit einer Frau aber nicht. „Ich hätte nichts dagegen, mit einem Mädchen ein bisschen Spaß zu haben“, sagte sie. Auch die wiederkehrenden Behauptungen, sie und Cara hätten früher eine Beziehung geführt, wies sie zurück.
Ich habe übrigens nichts dagegen, mit ihr Sex zu haben. Ich hatte einfach noch nie das Bedürfnis, mit Frauen zu schlafen. Sag niemals nie, oder?“
Kendall Jenner
„Nicht, dass ich etwas dagegen hätte, mit Cara zusammen zu sein. Wir waren einfach immer beste Freundinnen“, stellte Kendall klar. „Ich liebe Cara. Sie ist wie eine Schwester für mich, und zwischen uns ist nie etwas gelaufen.“ Zugleich fügte sie scherzhaft hinzu: „Ich finde, lesbisch zu sein, wäre spaßig und großartig.“
Beziehung zu einer Frau möglicherweise einfacher
Eine Beziehung mit einer Frau wäre ihrer Ansicht nach möglicherweise sogar unkomplizierter. „Es wäre schön und einfacher, denn Männer sind schrecklich“, witzelte sie. Mit Blick auf Cara ergänzte Kendall: „Ich habe übrigens nichts dagegen, mit ihr Sex zu haben. Ich hatte einfach noch nie das Bedürfnis, mit Frauen zu schlafen. Sag niemals nie, oder?“
Seit über zehn Jahren befreundet
Die Freundschaft der beiden Models besteht bereits seit elf oder zwölf Jahren. Cara habe sie damals in der Modewelt an die Hand genommen und ihr das Gefühl gegeben, willkommen und sicher zu sein, erzählte Kendall. Aktuell ist sie mit Schauspieler Jacob Elordi liiert.
Cara Delevingne hatte sich zunächst als pansexuell bezeichnet und später erkannt, dass sie lesbisch ist. Im „Louis Theroux Podcast“ erklärte die Schauspielerin, sie könne durchaus Männer attraktiv finden. „Ich glaube, dass man auch als Lesbe Männer attraktiv finden kann. Ich war allerdings noch nie in einen Mann verliebt. Deshalb würde ich sagen, dass ich lesbisch bin.“
Lange nicht vollständig gefühlt
Die 33-Jährige, die mit der Musikerin Minke zusammen ist und früher unter anderem Beziehungen mit St. Vincent, Amber Heard und Ashley Benson führte, sagte, es habe gedauert, bis sie ihre Sexualität verstanden habe. „Es ist schwierig, homosexuell zu sein. Ich glaube, der menschliche Instinkt besteht darin, den leichteren Weg zu wählen. Aber man kann nicht gegen das ankämpfen, was man ist“, erklärte sie. Zudem habe sie sich lange nicht vollständig verstanden gefühlt. Gerade von heterosexuellen Menschen, die ihr nahestünden, wünsche sie sich mehr Verständnis für ihre Erfahrungen.
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