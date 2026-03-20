Experte entlarvt den Wiener Gastpatienten-Schmäh

Klärung durch Verfassungsgerichtshof

Pichlbauer sagt auch klar: „Die Idee, Wiener Spitäler seien nur für die Wiener da, passt nicht in die Verfassung.“ Klären werde diese Frage aber wohl erst der Verfassungsgerichtshof. Doch dazu bedarf es zuerst eines Urteils – aber die Klage eines Patienten aus Niederösterreich wird, wie berichtet, derzeit wie eine heiße Kartoffel von einem Gericht zum nächsten weitergereicht.