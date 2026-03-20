Experte entlarvt den Wiener Gastpatienten-Schmäh

Für den Gesundheitsökonomen steht fest, dass an den Finanznöten der Wiener Spitäler nicht die Gastpatienten aus Niederösterreich schuld sind. Vielmehr suche die Bundeshauptstadt nur einen Sündenbock für hausgemachte Mehrkosten.
Der Streit um niederösterreichische Patienten, die von Wiener Kliniken abgewiesen werden, spitzt sich zu. ÖVP-Geschäftsführer Matthias Zauner holte nun zur Untermauerung der Kampagne „Schluss mit Blockieren – Wien muss operieren“ den Mediziner und Ökonomen Dr. Ernest Pichlbauer nach St. Pölten.
Patienten hautnah betroffen
Und der Fachmann stellt gleich klar: „Im Gastpatienten-Streit geht es nur um politische Fragen.“ Die allerdings jetzt erstmals Patienten hautnah zu spüren bekommen. Dass die Spitalskosten in Wien offenbar davon galoppieren, obwohl die Bundeshauptstadt dafür mehr Geld erhält, als ihr nach dem Bevölkerungsschlüssel zusteht, liege nicht an den Patienten aus Niederösterreich. „Sondern an hausgemachten Mehrkosten“, sagt Pichlbauer.
Mehrkosten sind hausgemacht
Konkret liegen in den Wiener Krankenhäusern die Ausgaben für nicht-medizinische Fremdleistungen sowie für Gebühren und Abgaben, die ins Rathaus fließen, wesentlich über den Werten in allen anderen Bundesländern. Das Urteil des Experten: „Diese Kosten bekommt Wien offenbar nicht in den Griff.“ Dafür die Gastpatienten verantwortlich zu machen und einfach mehr Geld zu fordern, hält der Ökonom für „mäßig schlau“.
Man setzt keine Patienten einfach auf die Straße. Genau das tut Wien aber.
Matthias Zauner, Landesgeschäftsführer der ÖVP
Bild: Selina Adam
Klärung durch Verfassungsgerichtshof
Pichlbauer sagt auch klar: „Die Idee, Wiener Spitäler seien nur für die Wiener da, passt nicht in die Verfassung.“ Klären werde diese Frage aber wohl erst der Verfassungsgerichtshof. Doch dazu bedarf es zuerst eines Urteils – aber die Klage eines Patienten aus Niederösterreich wird, wie berichtet, derzeit wie eine heiße Kartoffel von einem Gericht zum nächsten weitergereicht.
Liebe Leserin, lieber Leser,
die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.