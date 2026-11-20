Die Republikanerinnen und Republikaner werfen Dan J. Sullivan vor, als Strohmann der Demokratischen Partei mit dem alleinigen Ziel angetreten zu sein, die Wahlbevölkerung in die Irre zu führen. Präsident Donald Trump wollte mit der Klage eine Bestätigung des Wahlergebnisses verhindern, falls dem republikanischen Amtsinhaber am Ende Stimmen zum Sieg fehlten – was dann auch der Fall war. Die Demokratin Mary Peltola gewann die Wahl.