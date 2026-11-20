Das US-Justizministerium fechtet die Wahl im US-Bundesstaat Alaska nicht weiter an. Hintergrund der Klage ist, dass zwei Politiker mit nahezu identischem Namen auf dem Stimmzettel standen: der bisherige republikanische Senator Dan S. Sullivan sowie der politische Neuling Dan J. Sullivan.
Die Republikanerinnen und Republikaner werfen Dan J. Sullivan vor, als Strohmann der Demokratischen Partei mit dem alleinigen Ziel angetreten zu sein, die Wahlbevölkerung in die Irre zu führen. Präsident Donald Trump wollte mit der Klage eine Bestätigung des Wahlergebnisses verhindern, falls dem republikanischen Amtsinhaber am Ende Stimmen zum Sieg fehlten – was dann auch der Fall war. Die Demokratin Mary Peltola gewann die Wahl.
Das US-Justizministerium versuchte vor Gericht daraufhin, zu erwirken, dass die Wahlzettel mit Stimmen für den Demokraten Sullivan gesondert aufbewahrt werden müssen. Notfalls müsse untersucht werden, ob Wählerinnen und Wähler aufgrund der Namensgleichheit verwirrt waren, hieß es.
Nun räumte die Regierung in ihrem Antrag vor Gericht „widerwillig“ ein, dass sich nicht mehr feststellen lasse, ob Stimmen für Daniel J. Sullivan eigentlich dem Senator Sullivan gegolten hätten. „Damit lässt sich auch der von der Regierung geltend gemachte Schaden nicht mehr beheben.“ Das Justizministerium forderte das Berufungsgericht auf, das Verfahren für gegenstandslos zu erklären.
Die Demokratinnen und Demokraten werden in der Parlamentskammer ab Jänner eine Mehrheit von 56 der 100 Sitze haben, während die Republikanische Partei nur noch auf 44 kommt.
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