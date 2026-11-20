Ähnlich äußerte sich Verstappen. „Ich habe nicht alle Informationen. Also hoffe ich, dass sie die richtige Entscheidung treffen, das ist alles, worauf du dich verlassen kannst“, meinte der Niederländer. „Was man in den Nachrichten sieht, sind nur fünf Prozent dessen, was tatsächlich passiert. Also verlässt du dich manchmal auf die Informationen von den Leuten weiter oben. So einfach ist das.“