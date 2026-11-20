Der TV-Sender Sky wird angesichts der Lage in der Region beim Großen Preis von Katar nicht im Fahrerlager der Formel 1 sein.
„Wir haben entschieden, auf ein Redaktionsteam vor Ort zu verzichten“, teilte der deutsche Rechteinhaber auf SID-Anfrage mit: „Die Kommentierung erfolgt aus Unterföhring, die Vorberichterstattung beginnt 60 Minuten vor dem Rennstart.“
Bereits zuvor hatte ServusTV angekündigt, kein Team nach Katar zu schicken. Genauso wie Canal+ (Frankreich) und der spanische Ableger von DAZN.
Verstappen: „So einfach ist das“
Dass die Königsklasse trotz anhaltenden Iran-Krieges mit Rennen in Katar (29. November) und Abu Dhabi (6. Dezember) zu Ende geht, stellt für die Fahrer kein Problem dar – zumindest, wenn man Red-Bull-Pilot Max Verstappen und Lando Norris Glauben schenken darf. „Aus meiner Sicht gibt es keine Sorgen. Ich glaube nicht, dass der Sport uns in Gefahr bringen würde“, sagte der Brite.
Ähnlich äußerte sich Verstappen. „Ich habe nicht alle Informationen. Also hoffe ich, dass sie die richtige Entscheidung treffen, das ist alles, worauf du dich verlassen kannst“, meinte der Niederländer. „Was man in den Nachrichten sieht, sind nur fünf Prozent dessen, was tatsächlich passiert. Also verlässt du dich manchmal auf die Informationen von den Leuten weiter oben. So einfach ist das.“
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