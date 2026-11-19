Bei Gesundheit wird weiter nicht gespart

An einem Grundsatz hält Doskozil trotz Spardrucks fest: „Gesundheit ist keine beliebige Budgetposition.“ Für 2027 sind dafür Darlehensaufnahmen von 210,5 Millionen Euro vorgesehen, ein Teil davon zur Refinanzierung. Auch alle fünf Spitalsstandorte sollen erhalten bleiben. Allerdings werde die Finanzierung für das Land schwieriger. Von jährlich rund 600 Millionen Euro müsse das Burgenland mittlerweile die Hälfte selbst tragen, kritisiert Doskozil.