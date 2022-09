Ehe-Aus bei „Pitch Perfect“-Star Brittany Snow

Ehe hielt knapp zwei Jahre

Snow spielte in Filmen wie „Hairspray“ (2007) und „Prom Night“ (2008) mit, bevor sie 2012 an der Seite von Anna Kendrick und Rebel Wilson in der Komödie „Pitch Perfect“ eine Hauptrolle erhielt. Sie wirkte auch in „Pitch Perfect 2“ (2015) und „Pitch Perfect 3“ (2017) mit.