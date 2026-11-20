Im Idealfall sollte alles auch noch haltbar sein, denn auch Verbandsmaterial hat ein Ablaufdatum. Nach etwa fünf Jahren sind sterile Produkte wie Masken oder Kompressen nicht mehr keimfrei. Einmalhandschuhe und Pflaster können mit der Zeit porös werden. Bei Medikamenten muss auf das Ablaufdatum und die richtige Lagerung geachtet werden. Fieberthermometer, Pinzetten, Insektenschutz, sterile Spritzen, Kanülen und Scheren gehören zur Grundausstattung. Eine genaue Liste aller wichtigsten Vorräte, die vom Zivilschutzverband und der Österreichischen Apothekerkammer erstellt wurde, finden Sie im Infokasten unten.Hygieneartikel und Müllsäcke auf VorratIn Sachen Hygiene verweist der Zivilschutzverband auf die Basis-Ausstattung: Zahnbürste, Zahnpasta, Seife, Shampoo, Toilettenpapier, Binden oder Tampons, Vollwaschmittel sowie ungefährliche Putzmittel. Auch Müllsäcke sollten genügend vorhanden sein, falls ein Außerhausbringen von Abfällen nicht möglich ist.