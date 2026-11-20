Nicht nur chronisch Kranke brauchen im Notfall Medikamente. Pflaster und Verbandsmaterial, aber auch die wichtigsten Tabletten und Säfte sollte jeder Haushalt haben. Wir haben gebündelt, was Sie immer auf Vorrat haben sollten.
Pflaster, Wundsalbe und Desinfektionsmittel haben wohl die meisten Kärntnerinnen und Kärntner immer daheim, aber Hand aufs Herz: Wie sieht es mit Schmerzmedikamenten oder Zahnpasta aus? Gerade jetzt lohnt es sich, seine Hausapotheke und Hygieneartikel-Vorräte einmal zu kontrollieren.
Der Kärntner Zivilschutzverband rät nämlich, neben Pflastern auch weiteres Standard-Verbandsmaterial immer im Haus zu haben. Dazu gehören sterile Wundauflagen und Sicherheitsnadeln sowie Fixier- und Mullbinden.
Verbandsmaterial
Arzneimittel
Haushalte mit Kindern
Alle Infos auch auf zivilschutz.at
Im Idealfall sollte alles auch noch haltbar sein, denn auch Verbandsmaterial hat ein Ablaufdatum. Nach etwa fünf Jahren sind sterile Produkte wie Masken oder Kompressen nicht mehr keimfrei. Einmalhandschuhe und Pflaster können mit der Zeit porös werden. Bei Medikamenten muss auf das Ablaufdatum und die richtige Lagerung geachtet werden. Fieberthermometer, Pinzetten, Insektenschutz, sterile Spritzen, Kanülen und Scheren gehören zur Grundausstattung. Eine genaue Liste aller wichtigsten Vorräte, die vom Zivilschutzverband und der Österreichischen Apothekerkammer erstellt wurde, finden Sie im Infokasten unten.Hygieneartikel und Müllsäcke auf VorratIn Sachen Hygiene verweist der Zivilschutzverband auf die Basis-Ausstattung: Zahnbürste, Zahnpasta, Seife, Shampoo, Toilettenpapier, Binden oder Tampons, Vollwaschmittel sowie ungefährliche Putzmittel. Auch Müllsäcke sollten genügend vorhanden sein, falls ein Außerhausbringen von Abfällen nicht möglich ist.
Sinnvoll sind zudem Nottoilettenbeutel. Sie werden unter der WC-Brille befestigt, wenn die WC-Spülung aufgrund einer leitungsgebundenen Wasserversorgung nicht mehr funktioniert. Die Nottoilettenbeutel werden luftdicht verschlossen und im Abfall entsorgt.
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