Ist Demir bereit für einen Einsatz gegen den GAK? Dazu hat sich Trainer Hoff Thorup am Donnerstag geäußert und dabei betont: „Heute konnten wir erstmals sehen, wie sein Knie reagiert und wie er sich fühlt. Wir haben ihn ein wenig getestet und müssen nun abwarten, wie das Knie auf die Belastung reagiert.“ Am Freitag soll der Offensivspieler erneut am Mannschaftstraining teilnehmen.