Rapid-Trainer Johannes Hoff Thoruop hat vor dem Liga-Match der Hütteldorfer gegen den GAK am Samstag (ab 19.30 Uhr im sportkrone.at-Liveticker) ein Update über den Zustand von Yusuf Demir gegeben.
Ist Demir bereit für einen Einsatz gegen den GAK? Dazu hat sich Trainer Hoff Thorup am Donnerstag geäußert und dabei betont: „Heute konnten wir erstmals sehen, wie sein Knie reagiert und wie er sich fühlt. Wir haben ihn ein wenig getestet und müssen nun abwarten, wie das Knie auf die Belastung reagiert.“ Am Freitag soll der Offensivspieler erneut am Mannschaftstraining teilnehmen.
Vor Österreichs letztem Nations-League-Spiel gegen Israel musste der Offensivspieler wegen Knieproblemen aus dem Teamcamp abreisen. Glücklicherweise hat sich die Verletzung offenbar als nicht allzu schwerwiegend herausgestellt.
Dennoch möchte man bei Rapid kein Risiko eingehen: „Wir müssen sicherstellen, dass keine ernsthafte Verletzung vorliegt und dürfen deshalb auch kein übermäßiges Risiko eingehen. Aktuell scheint er aber in einer guten Verfassung zu sein“, so Hoff Thorup. Einen Einsatz gegen den GAK schließt man so auch bisher nicht aus.
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