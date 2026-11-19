Der Brenner Basistunnel (BBT), der eines Tages unterirdisch Tirol mit Italien verbinden soll, ist vieles. Für Kritiker, die nicht an eine Entlastung in Sachen Transit glauben, ist er ein Milliardengrab unserer Steuergelder. Für Befürworter ist er ein großer Hoffnungsschimmer, dass nach seiner Fertigstellung deutlich weniger Lkw über den Brenner rollen und Lärm- sowie Umweltbelastung zurückgehen.