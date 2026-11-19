2008 begannen die Bauarbeiten beim Brenner Basistunnel. 2011 gab es den ersten von bislang sechs tödlichen Arbeitsunfällen. Die Verantwortlichen zeigen sich in einer am Donnerstag einberufenen Pressekonferenz betroffen und erklären das Sicherheitssystem.
Der Brenner Basistunnel (BBT), der eines Tages unterirdisch Tirol mit Italien verbinden soll, ist vieles. Für Kritiker, die nicht an eine Entlastung in Sachen Transit glauben, ist er ein Milliardengrab unserer Steuergelder. Für Befürworter ist er ein großer Hoffnungsschimmer, dass nach seiner Fertigstellung deutlich weniger Lkw über den Brenner rollen und Lärm- sowie Umweltbelastung zurückgehen.
Dieser Arbeitsunfall macht uns alle sehr betroffen. Sicherheit und Gesundheit stehen an oberster Stelle. Es wird laufend evaluiert.
Martin Gradnitzer, Vorstand BBT SE Österreich
Bild: Christof Birbaumer
Für Politiker – die entweder zu den Kritikern oder Befürwortern gehören – ist er seit vielen Jahren ein Streitthema. Vor allem, weil noch immer nicht fix ist, dass Deutschland den erhofften Nordzulauf tatsächlich umsetzen wird.
Und für sechs Arbeiter war der BBT kein Milliardengrab, sondern ihr echtes Grab. Sie verloren bei tragischen Unfällen auf der Baustelle ihr Leben (siehe dazu auch die Chronologie weiter unten) und kehrten nie wieder zu ihren Familien zurück.
Alles, was getan werden kann, um die Sicherheit zu erhöhen, wird umgesetzt. Jedem Missstand wird von uns nachgegangen.
Wolfgang Holzer, Bereichsleiter Bau
Bild: Christof Birbaumer
Missstände über KPÖ an Öffentlichkeit getragen
Nach dem jüngsten Todesdrama brachten Beschäftigte auf der Baustelle über die KPÖ mehrere Missstände ans Tageslicht. Sie sprechen unter anderem von „mangelnder Prüfung bei Hebezeugen“, „manipulierten Lkw-Kränen“ sowie „Verstößen im Straßenverkehr und bei der Qualifikation“. Unter anderem sollen Fahrer ohne Schulung unterwegs sein und Fahrzeuge nicht einem straßentauglichen Zustand entsprechen.
Die KPÖ fordert unter der Federführung von Landessprecherin Pia Tomedi einen Stopp der Baustelle und hat das Arbeitsinspektorat über die Vorwürfe informiert: „Wie viele Menschen müssen noch sterben, bis endlich reagiert wird?“
Jeder einzelne Arbeiter hat das Recht, die Arbeit in seinem Abschnitt einzustellen, wenn ein Mangel auffallen sollte.
Josef-Dieter Deix, Repräsentant Arge H53
Bild: Christof Birbaumer
50 Arbeitsstätten, viele eingebundene Firmen
Am Donnerstag traten – wie die „Tiroler Krone“ bereits angekündigt hatte – Vertreter der BBT SE und der Arge H53 & Coo Porr AG vor die Medienvertreter. „Der jüngste Arbeitsunfall hat uns alle sehr betroffen gemacht. Die Sicherheit und die Gesundheit der Mitarbeiter stehen für uns an oberster Stelle“, betonten BBT SE-Vorstand Martin Gradnitzer und Wolfgang Holzer, der Bereichsleiter Bau Innsbruck-Brenner der BBT SE.
Holzer rechnete vor, dass es im gesamten Brenner Basistunnel „50 verschiedene größere Arbeitsstätten gibt, in die zahlreiche unterschiedliche Unternehmen miteingebunden sind“. Die BBT SE sei als Bauherr für die Koordination und Planungssicherheit zuständig und erfülle freilich alle gesetzlichen Pflichten rund um das Thema Sicherheit. „Darüber hinaus treffen wir auch zusätzliche Maßnahmen, um höchstmögliche Sicherheit zu garantieren“, so Holzer.
Beginnend mit dem Jahr 2011 kam es auf der Tiroler Seite des Brenner Basistunnels zu insgesamt sechs tödlichen Arbeitsunfällen. Hier eine Chronologie der tragischen Ereignisse:
„Safety Support Team“ und eigene Ombudsstelle
Besonders hob der Bereichsleiter das sogenannte Safety Support Team hervor, das für tägliche Sicherheitsbegehungen, die systematische Erfassung, Dokumentation und Weiterleitung von Sicherheitsmängeln sowie die Nachverfolgung der Behebung zuständig ist. Bezüglich der Vorwürfe von Arbeitern verwies Holzer auf eine „eigens eingerichtete Ombudsstelle“, bei der alle Missstände auch anonym gemeldet werden können.
Wöchentliche Begehungen
Unterdessen betonte Josef-Dieter Deix, Repräsentant der Arge H53 & Coo Porr AG, dass wöchentlich Abstimmungen und Begehungen zum Thema Sicherheit stattfinden würden. Mindestens einmal im Monat komme auch das Arbeitsinspektorat vorbei – „natürlich vorangemeldet, denn wir müssen wissen, wer sich wo im Tunnel befindet, sollte ein Notfall eintreten“.
Zudem gebe es regelmäßig Übungen und eigene Sicherheitstage.
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