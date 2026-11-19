Selma Luggin lieferte zuletzt bei der Eishockey-A-WM in Dänemark mit ihren Paraden international Schlagzeilen – am Ende wurde die 24-Jährige ins All-Star-Team des Turniers gewählt. Am Freitag beginnt für die Keeperin der Sabres St. Pölten wieder der Liga-Alltag. Mit der „Krone“ plauderte sie zuvor über die WM, den zurückgetretenen Teamchef und ihre Zukunft.